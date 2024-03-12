「粉紅超跑」3／18出發　已17萬人報名！苗縣提早啟用YouBike2.0

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖訂於3月18日出發，徒步前往雲林北港朝天宮進香，從2月16日開始受理報名，目前有17萬3千人完成報名，3月14日截止報名，廟方估計應該會突破17萬5千人，不但創下歷史新高，也比去人報名人數多出五成。

▲苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖訂於3月18日凌晨出發，徒步前往雲林北港朝天宮進香，報名同行的香客將突破17萬5千人。（圖／資料照片，記者蔡文淵翻攝）

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報名跟隨白沙屯媽祖南下進香信眾人數遠超過廟方的預期，拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，今天上午徒步進香報名人數已經達17萬3千人，還有2天報名截止，估計會突破17萬5千人，報名人數創下歷史新高。加上90台遊覽車也已經額滿，對比去年11萬3千多人報名，今年多超過五成，南下進香人數大爆發。

▲苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖訂於3月18日凌晨出發，徒步前往雲林北港朝天宮進香，報名同行的香客將突破17萬5千人。（圖／資料照片，記者蔡文淵翻攝）

拱天宮廟方今天上午在宮前廣場舉辦2024年媽祖文化系列活動記者會，苗栗縣長鍾東僅致詞時表示，拱天宮北港進香活動早年是通霄的大事，後來變成苗栗縣的大事，現在是全台灣非常重要的民俗活動，在廟方的努力下，有一天會變成全球的國際大事。

鍾東錦說，為了配合拱天宮媽祖進香，苗栗縣政府特別在明天提早啟用YouBike2.0，有需要的香客可以和台中結合，從通霄騎到大甲。

▲苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖訂於3月18日凌晨出發，徒步前往雲林北港朝天宮進香，鍾東錦宣布配合進香活動，苗栗縣明天提早啟用YouBike2.0（圖／記者蔡文淵翻攝）