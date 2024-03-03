如搭雲霄飛車！今回暖明飆35℃　下波「全台有雨」濕冷剩10度

▲北部近期氣溫如搭雲霄飛車。（點圖可放大／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

先熱如夏再回冬，如搭雲霄飛車！今天清晨還是冷，12縣市低溫特報，白天起明顯回溫！氣象專家吳德榮表示，周一、周二各地高溫逐日升至30度以上，南部局部地區最高氣溫更達35度；周三上午起至周四中部以北再轉濕冷，南部局部地區有零星降雨機率，北部沿海及部分平地最低氣溫有觸及10度機率。

▼今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）



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►12縣市低溫特報

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號（寒冷）】

台中市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

中央氣象署指出，今天水氣減少，除東半部、中部以北山區有零星短暫雨，其他地區轉為多雲到晴的天氣，中部山區的降雨隨時間亦逐漸停歇。

氣象署觀測，清晨全台最低溫出現在桃園市楊梅的9.9度。氣象署說，台中以北、宜蘭清晨仍有局部10度氣溫發生機率，其他地區亦僅12至16度，白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫將明顯回升，北部宜花高溫上看20度，中部、台南及台東可達22、23度，高屏則約24至27度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日白天起冷空氣減弱，氣溫回升，晚仍偏冷，各地天氣漸好轉，北海岸及東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮分析，周一、周二為「高壓迴流」型態，各地區高溫逐日升至30度以上，南部局部地區最高氣溫更達35度，為白天晴暖如夏、早晚涼冷的天氣，西半部及外島易有局部濃霧影響能見度。



吳德榮提醒，周三上午起至周四鋒面通過及冷氣團南下，中部以北再轉濕冷，有明顯降雨，南部氣溫略降，局部地區有零星降雨的機率，北部沿海及部分平地最低氣溫有觸及10度的機率；周五清晨仍偏冷，天氣好轉，白天起至周六冷氣團減弱，氣溫逐日回升；初春天氣多變，乍暖還寒頻仍更迭，應注意調適。