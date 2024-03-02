8.5℃強烈冷氣團北北基大雨　明熱如夏「一週四季」下週再變冷

▲受到強烈大陸冷氣團影響「春寒料峭」，今晨最低8.5度。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

強烈大陸冷氣團發威，今晨最低溫出現在桃園楊梅區8.5度。今天、明晨受到強烈大陸冷氣團影響「春寒料峭」，中部以北及東半部有局部雨。氣象局針對全台14縣市發佈低溫特報。明(3)日白天天氣好轉，下週一二「晴暖如夏」、下週三四又有另一波冷氣團報到，可以說是「一週四季」。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(2)日至明(3日)晨、「強烈大陸冷氣團」影響，中部以北及東半部有局部雨，南部山區有零星飄雨的機率。中部以北偏冷，南部略轉冷；「春寒料峭」、應注意保暖。

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今日各地區氣溫：北部9至14度，中部10至19度，南部12至24度，東部11至21度。氣象局針對全台14縣市發佈低溫特報。

▲低溫特報。（圖／中央氣象署）



【橙色燈號(非常寒冷)】

新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣(註1)有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

臺中市、彰化縣、南投縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

明(3)日白天起、冷空氣減弱，天氣漸好轉、氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。下週一、二(4、5日)轉「高壓迴流」型態(左圖)，各地區高溫逐日升至30度以上，南部局部地區最高溫更達35度，為白天「晴暖如夏」、早晚涼冷的天氣；西半部及外島易有局部濃霧、影響能見度，應注意氣象署的即時訊息。

▲最新(1日20時)歐洲(ECMWF)模式、下週二(5日)20時850百帕溫度模擬圖顯示，「高壓迴流」型態、明顯回暖(左圖)。下週四(7日)20時850百帕溫度模擬圖則顯示，「大陸冷氣團」南下、明顯轉冷(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下週三、四(6、7日)另一波鋒面及「大陸冷氣團」南下、中部以北再轉濕冷；下週五(8日)冷空氣減弱，天氣好轉，氣溫回升。「初春」的天氣變化，「乍暖還寒」頻仍更迭，應注意調適。

▼一週四季的天氣型態。（圖／中央氣象署）