三溫暖！　明熱如夏「全台連下2天」回冬時間曝

▲周一、周二熱如夏天。 （圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

如洗三溫暖！氣象專家林得恩表示，周一、周二大回溫，暖陽如夏。中央氣象署則提醒，周三、周四北部及東北部天氣明顯轉冷，其他地區亦轉冷，北部及東半部有短暫陣雨，中南部有零星短暫陣雨。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，今日受強烈大陸冷氣團減弱影響，各地清晨雖仍偏冷，但白天起全台氣溫開始回升，北部及宜、花地區高溫可以來到19至21度，澎湖上探18至20度，金、馬回升到11至15度，其它地區高溫也在23至28度之間。

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林得恩說，根據今晨最新美國NCEP數值模式模擬結果，周一、周二由於環境轉為南風到西南風，全台氣溫更加顯著回升，水氣偏少，各地多為多雲到晴的穩定天氣，彷若夏天；中南部局部地區高溫甚至有機會衝到33度或以上，尤其在近山區或河谷地區還可能更高個1至2度。

▼周三變天降溫。（圖／資料照／記者李毓康攝）



氣象署表示，周三鋒面通過及冷氣團南下，下半天起北部、東半部轉為有短暫陣雨，其他地方可能有零星陣雨，北台灣下半天起氣溫將明顯下降，周四冷氣團或強烈冷氣團影響，北部及東北部全天寒冷，其他地區氣溫也下降；華南雲雨區東移水氣偏多，北部及東半部有短暫陣雨，中南部亦仍有零星短暫陣雨。

氣象署預報，周五水氣減少，降雨範圍略縮減，北部、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，冷氣團或強烈冷氣團持續影響，仍然偏冷，惟雲量減少，白天高溫將略微回升；周六冷氣團減弱，各地氣溫回升，基隆北海岸及東半部仍有局部短暫雨，其他地區為多雲。

▼北部近期氣溫如搭雲霄飛車。（點圖可放大／氣象署）





