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南台科大瓶蓋棒球社爆紅！首次赴日慘吞3連敗　 社長：不意外

記者許敏溶／台北報導

南台科大瓶蓋棒球社是全台第一個大專校院瓶蓋棒球社團。去年8月到京都參加日本瓶蓋棒球大賽，成為參賽的首支台灣隊伍，卻以大比分吞下三連敗。該社創辦社長陳伯瑋指出，在比賽中可以看出日本隊伍參與的熱情，三連敗不意外，而瓶蓋棒球需要場地小，技術門檻低，希望未來創辦台灣瓶蓋棒球協會，舉辦屬於台灣的全國比賽，讓大家更了解瓶蓋棒球，或許有一天，可以舉辦台日瓶蓋棒球總冠軍大賽。

▲▼南台科大瓶蓋棒球社是全台第一個大學瓶蓋棒球社團。圖為前往京都參加日本瓶蓋棒球大賽。（圖／郭恩嘉提供）

▲南台科大瓶蓋棒球社，在去年8月前往京都參加日本瓶蓋棒球大賽，成為該比賽的首支台灣隊伍。（圖／郭恩嘉提供）

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去年9月從南台科大應用日語系畢業的陳伯瑋，目前正在當兵。去年8月畢業前和社內團員組隊，前往日本京都參加日本瓶蓋棒球協會舉辦的全國瓶蓋棒球比賽，共有32支隊伍參賽，南台科大是唯一的非日本隊伍，也是首次參賽的台灣隊伍。可惜技不如人，在三場比賽中，以7到16分的大比分差距苦吞三連敗。

談起這次參賽，陳伯瑋表示，主要是日本瓶蓋棒球協會在去年一月曾到台灣，當初就提出邀請到日本比賽。由於日本是瓶蓋棒球發源地，在找到贊助商後，抱著觀摩學習心情前往日本參賽，包括現任社長郭恩嘉等社員共5人前往。

▲▼南台科大瓶蓋棒球社是全台第一個大學瓶蓋棒球社團。圖為前往京都參加日本瓶蓋棒球大賽。（圖／郭恩嘉提供）

▲南台科大瓶蓋棒球社去年8月前往京都，參加日本瓶蓋棒球大賽，並和日本對手合影。（圖／郭恩嘉提供）

陳伯瑋坦言，從上述比賽中，可以明顯看出台日隊伍的實力差距，包括球速與變化球、打擊技巧等，台灣都明顯不如日本，且詢問得知，日本參與民眾相當積極與熱情，自我要求也高，每周練習三次，每次三小時，比起南台科大瓶蓋社一周只練習一次、每次三小時，差距達到三倍，這也是日本值得學習之處。

身為投手的郭恩嘉說，日本投手的球速都可達80到100公里，由於瓶蓋棒球投手到本壘板距離是正常棒球的一半，若換算為正常棒球，速度等於達到160到200公里，而日本是起源國，技巧更精緻，還會各種變化球，會三連敗也不太意外。

目前國內除了南台科大之外，僅有中正大學、台南一中、彰化高中等等少數學校有瓶蓋棒球社團，雲科大則是籌備中。陳伯瑋認為，瓶蓋棒球需要場地不大，大約半個籃球場面積大小即可，且男女都可練習參賽，技術門檻不高，5個人就可組隊，所以希望未來由自己創立屬於台灣的瓶蓋棒球協會，學習日本瓶蓋棒球協會，舉辦屬於台灣人的全國瓶蓋棒球比賽，或許以後可以舉辦台日的瓶蓋棒球總冠軍大賽。

▲▼南台科大瓶蓋棒球社是全台第一個大學瓶蓋棒球社團。圖為前往京都參加日本瓶蓋棒球大賽。（圖／郭恩嘉提供）

▲南台科大瓶蓋棒球社去年8月前往京都，參加日本瓶蓋棒球大賽。（圖／郭恩嘉提供）

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