瓶蓋棒球紅到上電視！南台科大IG影片　曝光伸卡球、蝴蝶球等絕招

記者許敏溶／台北報導

南台科大瓶蓋棒球社是全台第一個大專校院瓶蓋棒球社團，近期相當火紅， IG上曝光滑球、伸卡球、蝴蝶球等數段「變化球」教學，讓網友相當驚奇，吸引超過200萬觀看數，更有近5萬人按讚，還受邀上《綜藝大熱門》、《綜藝大集合》電視節目，也凸顯這項運動深具潛力。

▲南台科大瓶蓋棒球社是全台第一個大學瓶蓋棒球社團。近期還受邀上電視節目。（圖／郭恩嘉提供）

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棒球是台灣國球，不少民眾在學生時期都有過拿著紙球、瓶蓋等當棒球打的回憶。而南台科大瓶蓋棒球社就是全台第一個大學瓶蓋棒球社團，近期在IG上曝光一段瓶蓋棒球「變化球」教學影片，說明如何投出上升球、伸卡球、指叉球甚至噴射球、蝴蝶球等，各種球路的大幅度變化，引發網友討論與熱議，還吸引超過200萬觀看數，更有吸引近5萬人按讚。

這支影片示範多種變化球路，並教導如何握住瓶蓋後投出，像是上升球就是以拇指跟中指握住瓶蓋，由上而下彈出，透過空氣壓在瓶蓋造成漂浮，力量越強，可增加瓶蓋迴轉數，漂浮力道更大；噴射球則是透過拇指跟中指的反蓋握法，以水平面順時針45度方式，由上而下將瓶蓋向前傾斜約45度彈出；蝴蝶球則利用拇指跟食指夾住瓶蓋，以反蓋方式利用揮臂在高點放出，讓瓶蓋以拋物線飛行，因為投擲方式特別，造成瓶蓋不會轉動，飛行過程會有不規則擺動。

▲▼南台科大棒球社在IG影片上曝光伸卡球、蝴蝶球等絕招的教學影片，引發熱議。（圖／南台科大棒球社提供）

南台科大瓶蓋棒球社的社長郭恩嘉主要擅長直球為主的速球，還會卡特球與變速球，最快球速可達85公里。郭恩嘉說，一開始學習投球，都是看日本的教學影片，再融入一些自己的技巧，而每個人掌握度不同，還是要有一些天分，像自己就不擅長變化球。

社團創辦人陳伯瑋則說，日本是瓶蓋棒球的起源國，加上自己是應用日語系，對日文比較熟悉，所以和郭恩嘉等人從日本相關瓶蓋棒球影片中翻譯許多球路的投法，但自己對投球不是很內行，故以行政工作居多。而近期影片爆紅，甚至受邀上綜藝節目，陳伯瑋坦言「蠻意外」，這也顯示瓶蓋棒球運動有很大發展潛力。

郭恩嘉也補充說明，瓶蓋棒球規則類似正式棒球比賽，但有些小差異，像所需場地較小，投手到本壘板距離為9.22公尺，是正規棒球一半，比賽中不能盜壘，一隊只要5人，且投手佔勝負的最大關鍵，好的投手可以壓制，但捕手也同樣重要，因為捕逸會讓跑壘者前進一個壘包，而瓶蓋飛行軌跡變化相當大，捕手沒掌握好就容易出現捕逸。

▲▼南台科大瓶蓋棒球社是全台第一個大學瓶蓋棒球社團。圖為南台三皿盃比賽狀況。（圖／郭恩嘉提供）