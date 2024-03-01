「台南號」再度進軍東京食品展　黃偉哲：展現自我特色觀摩別人長處

▲集結眾多優秀業者們組成「台南號」，今年要再度出航前進東京搶攻外銷訂單，農業局更利用AI產生一口流利日文的「虛擬市長黃偉哲」，將在食品展上亮相介紹台南農產。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



全球三大食品展之一的2024東京國際食品展即將於3月5日至8日在日本東京國際展示場盛大登場，台南市政府1日召開展前記者會，集結眾多優秀業者們組成「台南號」，今年要再度出航前進東京搶攻外銷訂單，農業局更利用AI產生一口流利日文的「虛擬市長黃偉哲」，將在食品展上亮相介紹台南的豐富農產。





市長黃偉哲表示，由於日前tsmc台積電日本熊本廠啟用，引起日本社會關注，更是行銷來自台灣台南農產品的好時機；台南去年參展創下傲人成績，今年更是有備而來，不但攤位規模擴大，更再次廣邀各路豪傑，展現台南的美食、精緻農特產品與高品質的加工品，讓更多消費者能夠品嘗到優良的台南味。



黃偉哲提到，參加國際食品展的重點，除了要展現自我特色外，觀摩、學習別人的長處也一樣重要，期待這次的食品展參展團隊能夠再次發光發熱，讓外銷通路更加廣闊，也學習到更多外銷與增進產品國際曝光度的經驗。





農業局表示，去年台南參加東京食品展成效驚人，接獲洽詢訂單鳳梨鮮果超過100噸、加工食品及水產現場接獲訂單總金額達新台幣1億2千萬以上，未來3-5年訂單數量超過10億；今年南市府團隊趁勝追擊，爭取擴大展覽攤位，期待能夠讓更多日本朋友認識台南農特產。





農業局說，今年台南市參展陣容相當強大，聯合多家農漁會、加工廠及食品業者等，規劃共計12格攤位，將展示超過80項產品，將卯足全力向通路商、貿易商及批發採購業者介紹自家產品，搶攻國際市場，努力拓展外銷，讓台南農產好物搶進日本甚至是世界市場。