　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偽造20份連署書！換6千元安非他命　超扯懷孕4寶媽下場曝　

▲彰化彩券行業者以1份200元製作連署書。（合成圖／翻攝自中選會）

▲彰化懷孕4寶媽偽造連署書換毒品。（合成圖／翻攝自中選會）

記者唐詠絮／彰化報導

2024總統大選，彰化地檢指揮警方偵辦，詹男用毒品交換作為代價，夥同26歲懷有身孕柯姓4寶媽，及其黃姓同居人，拿親友等帳戶，以每份300元，偽造20份郭台銘正副總統連署書，再交給「十三妹」，彰化地院審結，將柯依個人資料保護法，判處有期徒刑6月，可易科罰金。

判決書內容指出，柯女曾多次因施用、持有2級毒品，被判3月、3月、4月有期徒刑，另涉洗錢防制法被判3月，於2023年3月12日執行完畢，育有4名分別為就讀國小至幼兒園小孩，案發時還懷有身孕，而詹姓男子去年10月間，與柯女約定，由柯與同居黃姓男友交付郭台銘、賴佩霞的連署書，詹則提供毒品給柯。

▲彰化地檢署。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化地檢署。（圖／記者唐詠絮攝）

柯由其同居男友黃男行動電話內身分證照片，取得7名親友以及社群網站群組等共27人的個資後，詹去年10月4日晚間9時許，又交給柯65份空白的連署書，供作偽造連署書使用。詹於10月12日下午1時52分許，要求她先交付20份偽造連署書，並提供市價6000元的2包安非他命毒品給柯女。

檢方指揮和美警分局偵辦，並搜出偽造自然人憑證、筆電、有電磁資料的行動電話3支及未施用的毒品及大麻殘渣。

法官審酌柯女僅為圖一己私利，即未經他人同意無故蒐集、利用他人個人資料偽造連署書，不但危害各被害人權益，也對國家選舉制度產生公平、正確性危害；考量被告於警詢、偵訊及法院審理時均坦承自身犯行，依共同犯個人資料保護法第41條之非法利用個人資料罪，累犯，處有期徒刑6月，可易科罰金。

至於詹男、黃男及「十三妹」涉案部分，則由檢察官另案偵辦中。

ET快訊
小S公公許慶祥遺照曝光　靈堂開放時間地點公布
台人全瘋出國「怎樣會考慮國旅？」　大票曝1玩法：唯一解
韓女高空彈跳慘死！工讀生認了「沒扣扣環」
27歲重機騎士下班遭撞慘死　杜卡迪1100S也燒了
明回暖！強冷氣團再襲「大怒神降溫」下探10度
國中生斑馬線被撞　怒嗆駕駛「你眼瞎啊」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北瑞芳BMW撞山壁「四輪朝天」　駕駛自行脫困...滿頭血急送醫

快訊／高雄瑞豐夜市傳火警！炸雞皮攤冒濃煙　民眾嚇壞

華江橋賓士追尾前車「衝過慢車道險墜河」3人傷　驚險畫面曝

漁船「碰撞」一詞沒共識！陸方放鳥突又現身　第14次協商再破局

幫刺青師注毒害昏迷　連人帶車丟包路邊害她枉死...惡男慘了

27歲騎士下班遇劫！遭左轉轎車撞斃　杜卡迪1100S也燒了

國中生斑馬線被撞　懷疑駕駛手機看直播...怒嗆「你眼瞎啊」

宜蘭三星私人宮廟起火！3樓儲藏室濃煙狂竄　消防急灌救

撞擊畫面曝！轎車左轉猛撞「杜卡迪起火」　騎士送醫不治

為一卡紙箱！11次嗆鄰「垃圾人」　大媽愛亂講話...這下慘了

撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來

Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

大谷透露2023年就訂婚！　　強調妻子是「一名普通人」

24歲警遺體送抵板橋殯儀館　忍喪子痛...父母淚崩相扶持

吳宗憲罕見同框「神祕小女兒」！　曾誇「3女兒中最漂亮」正臉曝光

撞警局畫面曝光！駕駛「3秒死亡加速」男警無法反應殉職

新北瑞芳BMW撞山壁「四輪朝天」　駕駛自行脫困...滿頭血急送醫

快訊／高雄瑞豐夜市傳火警！炸雞皮攤冒濃煙　民眾嚇壞

華江橋賓士追尾前車「衝過慢車道險墜河」3人傷　驚險畫面曝

漁船「碰撞」一詞沒共識！陸方放鳥突又現身　第14次協商再破局

幫刺青師注毒害昏迷　連人帶車丟包路邊害她枉死...惡男慘了

27歲騎士下班遇劫！遭左轉轎車撞斃　杜卡迪1100S也燒了

國中生斑馬線被撞　懷疑駕駛手機看直播...怒嗆「你眼瞎啊」

宜蘭三星私人宮廟起火！3樓儲藏室濃煙狂竄　消防急灌救

撞擊畫面曝！轎車左轉猛撞「杜卡迪起火」　騎士送醫不治

為一卡紙箱！11次嗆鄰「垃圾人」　大媽愛亂講話...這下慘了

百貨話題新櫃　Rosé愛用CURLY SHYLL也報到

下班遇車禍「秒調頭搶救傷患」　桃園熱血義消善行曝光

加薩糧援站115死！　生還者直指「以色列軍隊」朝人群開火

小S公公許慶祥靈設龍巖　不辦公祭遺照曝光

燒腦驚悚韓劇《遺贈的秘密》　天降意外之財究竟是禍還是福？

小孩像老婆前男友！他要求驗DNA　人妻慌了「1招想偷改結果」　

Toyz直播辛辣追問！　蕾菈「染毒關鍵原因」全說了：吸引力太大

二哈把絨毛娃娃「攬緊緊」！散步前「把它放門口」只因可愛原因

滑雪途中「地面出現呆萌小臉」　野生白鼬探頭打招呼：你好嗎？

恐怖！高雄3.4萬kg蘇丹紅辣椒粉已流7縣市　工廠又查封3.2萬kg

母女自撞翻覆　嬤PO影公審「機車惡意逼車！」反遭酸：哪來的勇氣

社會熱門新聞

苦命媽打工養3孩　莽兒一晚奪2命毀3家庭

遭老巡佐下藥迷暈開房！年輕女警淚崩：我都可以當他女兒了

兒偷貨車撞分駐所連奪2命！母赴基殯認屍

巡路員魂斷台62！爸嘆「嫌犯死了」：障都消了

網戀「188型男檢察官」純情女見面傻眼

憲兵總統府前自戕　服役剛滿1年

鳳梨王子：台灣史上「最有才華」詐騙仔！

憲兵總統府前輕生　12年前同地也有二兵自戕

小姊妹搶救第10天仍昏迷　妹腦部受損嚴重

快訊／受困「李長榮化工儲槽」12小時　48歲男不治

社工喊「恢復健康」彰化小姊姊眼角泛淚

即／「天下第一營」憲兵舉槍自戕　檢方相驗確認為輕生

高雄轎車左轉撞重機　騎士傷重不治

總統府傳「制服人員」頭部中彈　警消搶命

更多熱門

相關新聞

搶終極版多多龍提燈　人龍綿延1km

搶終極版多多龍提燈　人龍綿延1km

超狂！彰化多多龍人氣爆表，今(2日)最終極限量版紫色登場，縣府配合線西嬉濱海豚公園啟用典禮發放，清晨便有民眾就從四面八方往海邊移動，頂著不到5度的體感溫度在狂風中排隊，還有人穿雨衣蜷曲在角落，帶椅子來等的民眾不在少數，甚至搬來帳篷擋風也要等，人龍綿延長約1公里。

失主狂喊！貪騎士撿皮包「關手機躲查緝」

失主狂喊！貪騎士撿皮包「關手機躲查緝」

社工喊「恢復健康」彰化小姊姊眼角泛淚

社工喊「恢復健康」彰化小姊姊眼角泛淚

小姊妹搶救第10天仍昏迷　妹腦部受損嚴重

小姊妹搶救第10天仍昏迷　妹腦部受損嚴重

阿北醉騎撞人拒酒測　警花怒斥：大力吹

阿北醉騎撞人拒酒測　警花怒斥：大力吹

關鍵字：

彰化孕婦連署書郭台銘個資

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S公公「心肌梗塞家中突猝逝」！享壽84歲

浴室裝禦寒1神物　過來人推爆：洗澡爽翻

基隆警殉職　網傳「分局群組指令」全看傻

阿嬤偷餵2月嬰喝白開水！她「腸腫」險丟命

「倒出加熱」而已　夜市1小吃賣60元他傻眼

淡出12年　「台灣第一男模」陳俊生55歲體態超狂　！

「Jisoo在IG限動發了我！」台灣粉絲被欽點激動哭

苦命媽打工養3孩　莽兒一晚奪2命毀3家庭

遭老巡佐下藥迷暈開房！年輕女警淚崩：我都可以當他女兒了

Tiny被日片商弄　圤智雨：要求多被搞也正常

滴妹「罕見同框放閃小5歲男友」！

即／日長野雪崩「10人遭活埋」！

快訊／公公在家猝逝「小S悲痛證實了」！

小S公公最後身影曝光！「1個月前還搭機旅遊」

網紅「穿超辣接小孩」爸爸群組暴動

更多

最夯影音

更多
撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來

撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來
Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面