偽造20份連署書！換6千元安非他命　超扯懷孕4寶媽下場曝　

▲彰化懷孕4寶媽偽造連署書換毒品。（合成圖／翻攝自中選會）

記者唐詠絮／彰化報導

2024總統大選，彰化地檢指揮警方偵辦，詹男用毒品交換作為代價，夥同26歲懷有身孕柯姓4寶媽，及其黃姓同居人，拿親友等帳戶，以每份300元，偽造20份郭台銘正副總統連署書，再交給「十三妹」，彰化地院審結，將柯依個人資料保護法，判處有期徒刑6月，可易科罰金。

判決書內容指出，柯女曾多次因施用、持有2級毒品，被判3月、3月、4月有期徒刑，另涉洗錢防制法被判3月，於2023年3月12日執行完畢，育有4名分別為就讀國小至幼兒園小孩，案發時還懷有身孕，而詹姓男子去年10月間，與柯女約定，由柯與同居黃姓男友交付郭台銘、賴佩霞的連署書，詹則提供毒品給柯。

▲彰化地檢署。（圖／記者唐詠絮攝）

柯由其同居男友黃男行動電話內身分證照片，取得7名親友以及社群網站群組等共27人的個資後，詹去年10月4日晚間9時許，又交給柯65份空白的連署書，供作偽造連署書使用。詹於10月12日下午1時52分許，要求她先交付20份偽造連署書，並提供市價6000元的2包安非他命毒品給柯女。

檢方指揮和美警分局偵辦，並搜出偽造自然人憑證、筆電、有電磁資料的行動電話3支及未施用的毒品及大麻殘渣。

法官審酌柯女僅為圖一己私利，即未經他人同意無故蒐集、利用他人個人資料偽造連署書，不但危害各被害人權益，也對國家選舉制度產生公平、正確性危害；考量被告於警詢、偵訊及法院審理時均坦承自身犯行，依共同犯個人資料保護法第41條之非法利用個人資料罪，累犯，處有期徒刑6月，可易科罰金。

至於詹男、黃男及「十三妹」涉案部分，則由檢察官另案偵辦中。