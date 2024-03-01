阿北爛醉騎車撞人拒酒測　警花怒斥「大力吹」他乖乖配合

記者唐詠絮／彰化報導



彰化市1名60歲李姓阿伯酒後騎機車與女騎士發生碰撞，當警方據報後趕往現場處理，李男藉故拖延跟女警「盧」了1個小時，最後女警拉高嗓門，多次喝斥要他「大力吹」，李男只好乖乖配合吹氣，酒測值竟高達1.13毫克，已經喝到爛醉，被警方依公共危險罪嫌送辦。

▲彰化阿伯酒駕撞傷女騎士又不配合酒測。（圖／警方提供，以下同）

▲彰化阿伯酒駕撞傷女騎士又不配合酒測。（圖／警方提供）

彰化警分局表示，這起酒駕與機車對撞事件發生於02月27日下午17時許，中正派出所警員孫瑋君及林士涵正在執行巡邏勤務，接獲通報前往處理。

警方抵達現場後發現，李男騎乘普重機車與賴女駕駛普重機車發生擦撞，造成賴女受傷。警方對李嫌進行呼氣酒精濃度檢測，不料李男卻故意拖延時間，左顧右晃的不願接受酒測，「盧」了好久。

▲彰化阿伯酒駕撞傷女騎士又不配合酒測女警喝斥。（圖／警方提供）

員警孫瑋君對李男連說了幾聲．「吹」、「吹」「大力吹」、李男又輕輕吹了一口氣，女警再拉高嗓門「再不配合就報請檢察官直接抽血」，李男還是不配合，最後只好使出殺手鐧，「再不配合就上手銬」、要他就是「大力吹到底」，最後李男只能乖乖配合，最後測得酒測值竟高達1.13毫克。

據悉李男當時已經喝到爛醉、現場與警員「盧」了一小時才完成酒測，賴女也因左腳擦傷、左腳腳踝扭傷，因而送醫治療。警方於偵訊後將男移送偵辦。