　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿北爛醉騎車撞人拒酒測　警花怒斥「大力吹」他乖乖配合

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市1名60歲李姓阿伯酒後騎機車與女騎士發生碰撞，當警方據報後趕往現場處理，李男藉故拖延跟女警「盧」了1個小時，最後女警拉高嗓門，多次喝斥要他「大力吹」，李男只好乖乖配合吹氣，酒測值竟高達1.13毫克，已經喝到爛醉，被警方依公共危險罪嫌送辦。

▲彰化阿伯酒駕撞傷女騎士又不配合酒測。（圖／警方提供）

▲彰化阿伯酒駕撞傷女騎士又不配合酒測。（圖／警方提供，以下同）

▲彰化阿伯酒駕撞傷女騎士又不配合酒測。（圖／警方提供）

▲彰化阿伯酒駕撞傷女騎士又不配合酒測。（圖／警方提供）

彰化警分局表示，這起酒駕與機車對撞事件發生於02月27日下午17時許，中正派出所警員孫瑋君及林士涵正在執行巡邏勤務，接獲通報前往處理。

警方抵達現場後發現，李男騎乘普重機車與賴女駕駛普重機車發生擦撞，造成賴女受傷。警方對李嫌進行呼氣酒精濃度檢測，不料李男卻故意拖延時間，左顧右晃的不願接受酒測，「盧」了好久。

▲彰化阿伯酒駕撞傷女騎士又不配合酒測。（圖／警方提供）

▲彰化阿伯酒駕撞傷女騎士又不配合酒測女警喝斥。（圖／警方提供）

員警孫瑋君對李男連說了幾聲．「吹」、「吹」「大力吹」、李男又輕輕吹了一口氣，女警再拉高嗓門「再不配合就報請檢察官直接抽血」，李男還是不配合，最後只好使出殺手鐧，「再不配合就上手銬」、要他就是「大力吹到底」，最後李男只能乖乖配合，最後測得酒測值竟高達1.13毫克。

據悉李男當時已經喝到爛醉、現場與警員「盧」了一小時才完成酒測，賴女也因左腳擦傷、左腳腳踝扭傷，因而送醫治療。警方於偵訊後將男移送偵辦。

ET快訊
大谷太太不好當！大嫂團「恐怖規定」：有人被砸蛋
快訊／下班注意！國一南下貨車翻覆　嚴重回堵
Tiny赴日拍AV「毛片遭外流」！親揭內幕：欺負人要有限度
24歲警遭貨車猛撞「枉死值班台」　家人寒風冷雨中含淚相送
不只李多慧！韓國啦啦隊女孩「都來台灣」且全是大咖　網曝關鍵
桃機爽買衣服！一入境日本「瞬間噴9千」　內行解答
強冷氣團最冷時刻將至！急凍掉到8度
快訊／南投官商民代集體貪汙！4人遭逮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國一南下楊梅段貨車翻覆　佔內、中車道...後方嚴重回堵

基隆警遭貨車猛撞「枉死值班台」　家人寒風冷雨中含淚相送

國6埔里段驚見小客車一路全速逆向　網嚇壞驚喊：電影才看得到

快訊／南投驚爆官商民代集體貪汙！檢逮捕4人　3人羈押1交保

自小客側翻卡樹林「車裡沒人」　男400米外被發現...他：還有1人　

桃警今起啟動交通大執法為期10天　守護行人安全、防制交通事故

快訊／1人疑遭活埋4小時仍待救　李長榮化工儲槽清除遭勒令停工

被誣賣萊豬「豬肉公主」告網友二連敗　法官：愚昧嘴砲不損商譽

擬訂協議+保密條款！快艇翻覆第12次協商破局　海巡官員空等1天

妹跟隨腳步讀警專！兄妹倆立志從警　哥就職4個月後卻遭撞死

ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道

挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

讀賣巨人抵台！球迷接機　3/1上午台北大巨蛋練球

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

大谷翔平結婚老婆是日本人　希望2人1狗互相支持！

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

遭公車司機狂按喇叭+拍車窗　駕駛攔車報警怒告強制罪！

Kagami奪《快打6》卡普空盃冠軍　台灣第一人！抱回百萬美元獎金

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

快訊／國一南下楊梅段貨車翻覆　佔內、中車道...後方嚴重回堵

基隆警遭貨車猛撞「枉死值班台」　家人寒風冷雨中含淚相送

國6埔里段驚見小客車一路全速逆向　網嚇壞驚喊：電影才看得到

快訊／南投驚爆官商民代集體貪汙！檢逮捕4人　3人羈押1交保

自小客側翻卡樹林「車裡沒人」　男400米外被發現...他：還有1人　

桃警今起啟動交通大執法為期10天　守護行人安全、防制交通事故

快訊／1人疑遭活埋4小時仍待救　李長榮化工儲槽清除遭勒令停工

被誣賣萊豬「豬肉公主」告網友二連敗　法官：愚昧嘴砲不損商譽

擬訂協議+保密條款！快艇翻覆第12次協商破局　海巡官員空等1天

妹跟隨腳步讀警專！兄妹倆立志從警　哥就職4個月後卻遭撞死

高鐵雲林站每月逾20萬人進出站　藍委聯手呼籲增班：讓回家路更近

佳娜超正妹妹宣佈留在台灣！　單身23年親姊幫徵友：只能幫到這

快訊／國一南下楊梅段貨車翻覆　佔內、中車道...後方嚴重回堵

《大叔的愛》牧春CP來了！田中圭動用屁股「5種愛心告白台粉」

「裝修蟑螂」惡行曝光　室內設計師提2招自保

職場必學5大溝通談話技巧　看破不點破、不逞一時之快「沉默是金」

Tiny赴日拍AV「毛片遭外流」！拍完4個月0片酬：欺負人要有限度

基隆警遭貨車猛撞「枉死值班台」　家人寒風冷雨中含淚相送

國6埔里段驚見小客車一路全速逆向　網嚇壞驚喊：電影才看得到

阿嬤偷餵孫女喝白開水！　2月嬰「腸子腫到看不清」險丟命

阿公挑戰吃怪味雷根糖！ 讚「肥皂、臭雞蛋」還不錯

社會熱門新聞

即／畫面曝光！駕駛「死亡加速」撞警局

快訊／撞警嫌偷車衝基隆　撞死另名騎士

24歲警去年10月才畢業　生前燦笑照曝

24歲警所內值班遭撞死！母現身痛哭

兒偷貨車撞分駐所連奪2命！母赴基殯認屍

貨車被搶來衝撞警局！車主還原經過

即／男偷車加速撞警局殺1警　身分曝

兒偷貨車撞死基隆警！媽淚：對不起警察

貨車衝派出所撞死24歲警！現場慘況曝光

車禍命危姊妹搶救第9天　醫曝「妹妹腦完全受損」

34歲撞警嫌「正面照」曝光！合照黃色小鴨

巡路員魂斷台62！爸嘆「嫌犯死了」：障都消了

撞警兇嫌身世曝光　鄰居嘆：他媽媽好可憐

即／偷車嫌撞死警前就先撞死人！重機騎士身分曝

更多熱門

相關新聞

三寶媽騎車硬鑽自摔　校車司機衰挨告

三寶媽騎車硬鑽自摔　校車司機衰挨告

林姓校車司機去年準備靠邊停車接學生的時侯，1名女騎士載著孩子想從右邊超車，結果不慎自摔，事後女騎士拿驗傷單提告，雖然女騎士坦承有看到校車打右轉燈，但堅持不願和解，因為車禍鑑定林姓司機未禮讓直行車輛，要負擔部分肇事責任，台北地檢署1日依肇事逃逸起訴林男，過失傷害部分則不起訴。

24歲警遺體送抵板殯　父母淚崩相扶持

24歲警遺體送抵板殯　父母淚崩相扶持

宮廟中壇元帥被「請走」　一星期找回得聖筊結局曝

宮廟中壇元帥被「請走」　一星期找回得聖筊結局曝

倒會600萬潛大陸16年　老夫妻返國償債

倒會600萬潛大陸16年　老夫妻返國償債

兒奪2命再被撞死！苦命母「心力交瘁」認屍領相驗書

兒奪2命再被撞死！苦命母「心力交瘁」認屍領相驗書

關鍵字：

酒測酒駕彰化公共危險影音

讀者迴響

熱門新聞

即／畫面曝光！駕駛「死亡加速」撞警局

快訊／撞警嫌偷車衝基隆　撞死另名騎士

大谷同框妻？畫面曝光　網封「日本王祖賢」

24歲警去年10月才畢業　生前燦笑照曝

24歲警所內值班遭撞死！母現身痛哭

兒偷貨車撞分駐所連奪2命！母赴基殯認屍

貨車被搶來衝撞警局！車主還原經過

尪上網撩妹　妻怒找男人啪啪結局慘了

即／男偷車加速撞警局殺1警　身分曝

兒偷貨車撞死基隆警！媽淚：對不起警察

山友目擊「馬陸大軍」爬滿大樹　網嚇：921前也這樣

貨車衝派出所撞死24歲警！現場慘況曝光

車禍命危姊妹搶救第9天　醫曝「妹妹腦完全受損」

溫度還再掉「最凍急探8度」　下波變天「斷崖式降溫」崩跌18度

日女星「同步大谷翔平」發喜訊：嚇到你們不好意思

更多

最夯影音

更多
ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道

ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道
挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

讀賣巨人抵台！球迷接機　3/1上午台北大巨蛋練球

讀賣巨人抵台！球迷接機　3/1上午台北大巨蛋練球

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面