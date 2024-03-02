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社會 社會焦點 保障人權

不管失主狂喊！騎士撿走皮包「關手機躲查緝」　4hrs後才交給警

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港1名阿伯開車正要外出，從後照鏡發現皮夾掉落，正要下車回頭去撿，卻有一名女騎士，彎下腰撿起皮夾後揚長而去，無視阿伯在後方大聲喊叫，還追到跌倒受傷，警方循線找到女騎士，要她歸還皮包，女騎士卻說她已將皮包拿到別的派出所，由於女騎士過程中還將手機關機，警方懷疑她是要逃避查輯，全案仍朝侵占罪方向偵辦。

▲鹿港女騎士無視失主阿伯叫喊，撿走皮夾揚長而去。（圖／民眾提供）

▲鹿港女騎士無視失主阿伯叫喊，撿走皮夾揚長而去。（圖／民眾提供）

鹿港警分局和興派出所長黃茂欣表示，這起案件發生在昨日（1日）下午1點多，失主不慎掉落皮夾，結果被一名女騎士撿走，家人到派出所報案，經調閱車牌，警方下午3點通知該名女騎士將皮夾歸還，但當時女騎士說她已經拿到派出所協尋。

和興所警方一頭霧水，追查並沒有這起遺失物，再打電話連繫，女騎士也已經關機，而鹿港派出所於下午4點多，才接獲女騎士拿皮夾歸還，目前朝侵占罪偵辦，相關的原因將通知她到案說明。

▲鹿港女騎士無視失主阿伯叫喊，撿走皮夾揚長而去。（圖／民眾提供）

▲鹿港女騎士無視失主阿伯叫喊，撿走皮夾揚長而去。（圖／民眾提供）

從監視器影片中可以看到，婦人彎腰，撿起地上的皮夾，後方一名阿伯正下車，大喊還追到受傷，失主媳婦說，「爸爸跟她說那是她的，但女騎士一直往前騎。」、「屋內的人都聽到大喊，為何女騎士聽不到」。而且她接到警方通知，又說「自己撿到的」，已拿去給其他派出所歸還。

▲環海律師事務所長廖國峻律師。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲環海律師事務所長廖國竣律師。（圖／記者唐詠絮翻攝）

環海法律事務所所長廖國竣律師表示，首先這名婦人拾得遺失物後，並沒有立即停下機車判斷，這物品是不是附近的人遺失，以及為何有人呼喊她，其次，警察通知她送到A派出所，她卻故意送到B派出所。

廖國竣指出，警察通知女騎士將皮夾送過去，她送過去了，卻故意關機；但距離她拾得遺失物到送去派出所的時間已經超過3小時，這位女騎士恐怕已經涉犯刑法337條侵占遺失物罪，而有被處罰15000元以下罰金的可能性。

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