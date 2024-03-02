超狂！搶終極版多多龍小提燈　頂寒風細雨人龍綿延1公里

▲人龍綿延1公里搶多多龍小提燈。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

超狂！彰化多多龍人氣爆表，今(2日)最終極限量版紫色登場，縣府配合線西嬉濱海豚公園啟用典禮發放，清晨便有民眾就從四面八方往海邊移動，頂著不到5度的體感溫度在狂風中排隊，還有人穿雨衣蜷曲在角落，帶椅子來等的民眾不在少數，甚至搬來帳篷擋風也要等，人龍綿延長約1公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小朋友收集全套多多龍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣府自從「月影燈季」發放粉綠色多多龍小提燈後，接著又在情人節及鹿港溪點燈發送限量版粉色及水藍色， 228又發放親子版橘色提燈，每次發放都造成造成民眾瘋搶，今天多多龍紫色SUP限量版只有一千個，是傳說中的終極配色版本，吸引更多的民眾甘願頂著寒風細雨也要排隊。

▲人龍綿延1公里搶多多龍小提燈。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今天強烈大陸冷氣團發威，加上華南雲雨區帶來水汽，彰化西北角海域颳起陣陣寒風飄起綿綿細雨，上午適逢縣府「嬉濱海豚公園」落成啟用要發放限量版多多龍紫色SUP小提燈，有不少民眾一大早便帶著家人前往。

長長的人龍繞了公園一大圈約1公里遠，仍看不到盡頭，遊客從縣長王惠美手上拿到多多龍，開心不已，有小朋友脖子上掛滿各種顏色的提燈．清晨便前往排隊，特別引人注目。

▲縣長王惠美發放多多龍小提燈。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美表示，特別謝謝彰濱工業區提供場域，這座公園占地面積2.7公頃，投入5,208萬元，不僅有寬達17米的大船造型溜滑梯、鯨魚造型攀爬遊具，同時，還設置了兒童自行車練習場、占地468坪的寵物公園，更有全彰化首座的越野單車PUMP TRACK場地，可供滑板使用等各種設施，謝謝議員們對預算的支持，期待公園啟用後成為彰化西北角的觀光新亮點。

▲限量終極版多多龍紫色sup小提燈。（圖／記者唐詠絮翻攝）