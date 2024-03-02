彰化小姊妹搶救第10天...仍命危昏迷　妹腦部功能未恢復

▲彰基總院長陳穆寬 (左三)曾帶領醫療團隊為陳姓女童禱告 。（圖／彰基提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化伸港鄉3姊弟22日走人行道穿越美港路與建國路口時，遭無照的蕭姓男子開車撞飛，姊妹命危送醫急救，至今第10天2人仍處重度昏迷，但10歲姊姊體傷已經復原9成，僅剩下腦部復原，彰化秀傳醫院已進行中醫會診，並安排針灸執行治療；至於病況較為嚴重的妹妹，目前雖然生命徵象穩定，但腦部的功能持續沒有恢復，也同步會診中醫持續治療。

▲秀傳醫院新任院長馬旭和總院長黃士維關心陳小妹。（圖／秀傳提供）

彰化秀傳醫院指出，姊姊生命徵象穩定，雖然昏迷指數仍為3，但瞳孔對光有反應，生命徵象穩定，升壓藥停第三天，呼吸器設定、昏迷指數、瞳孔反應與昨天一樣。

秀傳進一步指出，姊姊經抽血報告血紅素正常、白血球有上升，昨天已經會診感染科，並改用了抗生素。中醫會診，昨天開始治療，健保給付，安排1、3、5執行針灸治療，預計下週一下午13:30做MRI磁振造影檢查，來評估腦傷的嚴重程度。

▲學校同學為姊妹祈福。（圖／民眾提供）

至於9歲妹妹，彰基兒童醫院神經外科主任張尚文昨日表示，腦部嚴重損傷，曾經歷經2次尿崩的現象，經過彰基醫院以電解質的治療以及藥物的搶救後，都已回復正常的情況，日前也跟家屬做了一個全人醫療的討論會，今天雖然生命徵象穩定腦部的功能持續沒有恢復；在此同時也同步會診中醫，營養師也針對妹妹目前的情況給予靜脈營養的配方。

另外骨科的部分，下星期一會做骨折的固定手術，也會為妹妹選擇最適合的醫材。

▲彰基急救陳姓小妹 。（圖／彰基提供）