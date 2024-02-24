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男童搭公車被「摸頭+襲胸」34次　怪大叔挨告性騷擾...這下慘了！

▲▼ 學生,上學,書包,同學,上課,去學校,放學,下課。（圖／CFP）

▲男童搭公車上下學被怪大叔襲胸。（圖／CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名怪怪的54歲中年大叔趁搭公車時，對1名長相可愛的男童，用手摸他的頭、頸、手、胸部，每一次長達3秒鐘，共計34次，男童不堪其擾，將此事告知家長，向警方提告性騷擾，檢方認為，大叔違反男童意願觸摸身體，依涉兒少法請求加重其刑。

起訴書指出，54歲何男於2022年10月6日至25日期間，何男上車看見男童時都會先向男童打招呼「你又來了」，隨即伸手觸摸男童的頭、頸、手、胸部等身體部位長達3秒後，才找到座位坐下，下車時又從男童身邊經過，又再摸遍一次，最後男童真的受不了，向家人告知此事後，家長報警提告。

何男應訊時否認全部犯行，並辯稱沒有性騷擾意圖，經檢方從公車上駕駛座監視器畫面內及翻攝照片發現，何男確實在上、下車時，趁男童來不及抗拒，便伸手觸摸他頭、頸、手、胸，總計涉性騷擾犯行共34次。

檢察官認為，何男觸摸男童行為涉刑法性騷擾防治法第25條，「意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為」可處2年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金、另涉成年人，故意對兒童性騷擾，違反兒少法保障，依法予以起訴，並建請加重其刑。

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