懷疑女同事當小三！正宮衝進辦公室扯髮潑咖啡　她怒告：聞味道就怕

▲人妻懷疑丈夫偷吃女同事，衝到公司朝對方潑灑咖啡。（示意圖，與本案無關／免費圖庫pexels）

記者黃資真／新北報導

新北一名人妻查看因懷疑丈夫偷吃女同事小美（化名），跑到公司朝對方潑灑熱咖啡，拉扯爭執中，人妻更憤而辱罵「不要臉、小三」，遭對方提告求償稱至今「聞到咖啡味就怕」，刑事部分依強暴侮辱罪處拘役30日，民事則是判賠2萬元。

判決指出，人妻玲玲（化名）懷疑丈夫外遇，查看其LINE對話紀錄後認定丈夫偷吃同事小美，於2021年4月13日上午前往公司，並在眾目睽睽下，將手持2杯熱咖啡中的其中1杯往小美的椅背上倒下，潑灑到小美背部，接著2人發生肢體衝突、拉扯頭髮，玲玲又將另杯咖啡往對方身上潑灑，同事見狀立即上前制止2人，但玲玲仍不斷出言辱罵「不要臉、賤人、死小三」，事後小美不堪遭羞辱，提出告訴。

審理時玲玲辯稱，沒有將咖啡倒在對方身上，也沒有拉扯，反而是小美攻擊她，造成臉部受傷，她為了保護臉部才會正當防衛。

▲由於事發地點位於多人可見的辦公室，人妻潑灑咖啡屬於羞辱行為。（示意圖，與本案無關／Pixabay）



一審法官根據辦公室監視器畫面，看到小美確實在潑灑咖啡後發生拉扯，並出言辱罵，也有踢踹、拉扯頭髮之舉，且案發地點屬於不特定多數人得以共見共聞之辦公室，足認玲玲所為屬羞辱之惡意行為，依強暴侮辱罪處2月、得易科罰金，案經上訴後，高院改判拘役30日、得易科罰金定讞。

小美另提民事訴訟，主張她在事後聽到身後有走動聲，及聞到咖啡味時仍心有餘悸，因而自公司離職，因此求償200萬元非財產上損害；玲玲則稱，是小美侵害她的配偶權，並透過各種方式騷擾她，她為了不被打擾，才會直接去辦公室找小美，且她僅是將咖啡倒在椅背上，沒有潑灑對方，請求精神慰撫金過高。

新北地院法官依據前開刑事判決，認定玲玲所為已侵害小美名譽權，因此判賠2萬元；小美不滿上訴，主張對方月薪5萬，具有相當資力，應提高精神慰撫金，然高院審酌雙方身分、地位、經濟能力等，認定判賠2萬元適當，駁回上訴確定。