公司年收千萬！「男主管+2女」出差睡2周　全場綠了：好噁心

▲主管為了省錢，要求與2女職員同睡一間房。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

出差與異性主管同住一間房，怎麼想都不單純！一名男網友透露，女友過一陣子要出差2周，沒想到主管要她與另一位女同事省錢，意味著3人同睡一間房，「1男+2女，那個A女跟上司非常曖昧」，原PO得知後非常不放心，「是我擔心太多嗎，還是男上司的作法很不尋常？」底下網友咋舌回應，「感覺好噁心！」

一名男網友在Dcard表示，女友公司是傳產小公司，同事人數不多，聽聞明年她要與主管與另一位女同事（簡稱A女）去遠地參展，預計出差2個星期，豈料主管以省錢為由，要求3人共睡一間房。

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原PO補充直呼，公司雖然規模小，但一年也淨賺千萬以上，財務絕對無虞。話鋒一轉，女友透露，A女與主管似乎關係匪淺，「非常曖昧，男上司在公事上也很偏袒A女，獎金什麼的都多發給她。」

對此，原PO擔心女友外出安危，況且主管明明知道2位女職員都有男友，「是我擔心太多嗎，還是男上司的作法很不尋常？」

文章曝光後，全場一致認為不單純，「如果是我寧可自己付房間錢，也不願意跟人家同房，好奇怪」、「超瞎，什麼鬼公司」、「感覺好噁心」、「第一次聽說出差是男女合睡的，女生是去工作，不是去被性騷擾的」、「出差N次的過來人告訴你，這做法絕對不正常」、「肯定有鬼，看看女友獎金會不會變多？變多的話你帽子就戴好別歪了」、「試想...到了當天會不會突然跟你女友說A女不去了，剩兩位」。