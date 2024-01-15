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外送員迷上外拍女模！偷拍送花邀同居　為愛沖昏頭下場慘了

▲恐怖情人,跟蹤,追求,交往,情人,曖昧,愛情。（圖／翻攝自pixabay）

▲外送員因外拍認識模特兒護理師後，不顧女方拒絕，一再偷拍還邀約同居，被起訴跟騷罪。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

鄭姓男子去年邀約1名年輕護理師外拍，鄭男一見鍾情，展開瘋狂追求，不但偷跑去護理師工作的診所外拍照，上傳IG宣揚「認真工作的好女孩」，私訊要求入住護理師的租屋處，「租房費用我可以分擔一半」，還邀約一起去跑外送，護理師1個月內拒絕多次無效後報警，台北地檢署依《跟蹤騷擾防治法》將鄭男提起公訴，並請法院簡易判決處刑。

檢警調查，鄭男是透過臉書攝影同好社群，邀約女模在2023年9月16日外拍，拍攝閒暇之間，得知女子本業是護理師，且在台北市是中山區某診所工作，外拍結束後，鄭男對護理師念念不忘，不顧護理師拒絕，各種管道展開追求。

根據護理師指控，鄭男10月4日就跑到診所，未經同意就從外面拍攝護理師工作的情形，並且將照片發佈到個人的IG帳號，貼文「認真工作的女孩兒」，似乎是在表達讚許之意，但實際上這種盯梢、守候的手法，已經讓護理師不舒服了。

▲恐怖情人,跟蹤,追求,交往,情人,曖昧,愛情。（圖／翻攝自pixabay）

▲檢察官認為，女方拒絕追求後還持續送花到工作場所，也觸犯跟騷罪。（示意圖／翻攝自pixabay）

10月7日，鄭男又透過IG私訊，邀約護理師一起跑外送，還說：「不知道你住的地方有無空間讓我一起居住，租房費用我可以分擔一半，不知你覺得如何」，護理師覺得意外，回訊「不用。你已經打擾到我了。請你不要繼續騷擾我。」「我會封鎖你，請你不要騷擾我了，我已經感到非常不舒服了。」

5天後，鄭男再上原本的臉書同好社團發布貼文，述說和護理師認識及外拍過程，並寫出護理師的全名，表明「自己因為愛有點短暫的沖昏頭」，10月13日到26日為止，幾乎每天在IG限動上連名帶姓地發布、更新護理師照片，公開表達想追求、交往的意思。

網路攻勢之外，鄭男在10月25日以及30日，送花到診所，請其他同事幫忙轉交給護理師，這次具體的行動讓護理師忍無可忍，決定報警，鄭男到案坦承為了追求護理師做出這些行為。

檢察官認為，護理師已經明確表達拒絕，鄭男仍不死心，使護理師心生畏懼，影響到護理師日常生活或社會活動，依《跟蹤騷擾防治法》的跟騷罪將鄭男提起公訴，鄭男將面臨1年以下徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金。

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