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入侵台鐵！今年才2個月「死傷事故增5成」　1場景讓司機員發毛

▲▼台鐵1日中午472次EMU3000型新自強發生死傷事故 。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲3月1日一名老翁入侵台鐵軌道，EMU3000型新自強號剎車不及撞上，發生死傷事故。（資料圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵頻傳入侵軌道或落軌，光今(113)年1月到2月就有6起死傷事件，比去年同期4件增加5成，其中不乏蓄意臥軌事件，讓台鐵司機員近來心理壓力大，台鐵工會透露，司機員只要看到旅客稍微靠月台邊緣，或走在路線旁，就會出現心理陰影，呼籲民眾愛惜生命，需要協助可求助心理輔導或就醫，「不要來找鐵路」。

2月16日台鐵科工館站一名女高中生落軌，遭普悠瑪號撞上，不幸死亡，經查，該女高中生疑因憂鬱症，加上父親不理解，選擇臥軌；昨(3月1日)東部大富車站一名71歲老翁準備搭台鐵回診，卻不明原因闖入軌道，導致EMU3000型新自強號剎車不及撞上，當場死亡。

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台鐵今年元旦公司化後不平靜，根據統計，台鐵光今年1月到2月發生民眾入侵路線的死傷事故就有6件，造成3死、3傷，相比去年同期1月2月4件入侵事故造成4死，今年才過2個月，死傷事故已比去年同期增加5成，不但影響台鐵旅客被延誤，更是司機員的夢靨。

台鐵公司人員透露，每件死傷事故調閱的行車影像，發現幾乎都是蓄意入侵或臥軌，甚至平交道柵欄已經放下，當列車靠近時，卻衝入平交道內，無論如何宣導，每年仍會發生，但考量「死者為大」，坦言過去沒有求償。

台鐵司機員、台鐵企業工會秘書吳長智表示，這2個月來司機員心理壓力很大，台鐵為環島傳統鐵路，不可能全部都是高架或地下化的封閉型路線，很難防範有心人士蓄意入侵，加上台鐵不同車種列車長度不一樣，月台設月台門，要依照列車不同長度、停靠月台不同位子開不同的月台門，難度相當高，呼籲生命誠可貴，沒有甚麼事情不能解決，盼民眾不要入侵軌道。

台鐵企業工會理事霍善屏表示，台鐵平交道那麼多，路線並非全面封閉式，高風險路段有設置圍籬，防護也比以前還好，但難防有心入侵者，即便已經有相關偵測設備，但司機員緊急剎車，至少要600到800公尺距離才能煞停，若列車靠近時突然衝出來，硬剎仍會來不及，加上列車衝擊大，可能輕輕碰一下就會發生死亡事故，而在國外類似入侵事件，鐵道單位都可求償，但台鐵顧及死者為大，不忍去苛責。

▲▼ 台鐵死傷事故 。（圖／記者林東良翻攝）

▲台鐵今年才2個月就發生6起入侵路線死傷事故 。（資料圖／記者林東良翻攝）

霍善屏說，不少台鐵司機員可能都曾碰過一次入侵路線死傷事故，對司機員來說，並不願意發生這樣的事情，也很無辜，遇上了得透過心理輔導、宗教或運動紓壓，減低心理壓力甚至創傷，但頻繁發生，司機員心理壓力真的很大，只要一看到有人太靠近月台邊緣或路線旁，即便在路線柵欄外，心理陰影就會出現，呼籲生命可貴，民眾若有需要求助的地方，可尋求心理輔導或就醫，「不要來找鐵路」。

台鐵表示，為進一步降低入侵死傷事故，正全面改善路線環境、加裝圍籬、避免人員入侵、開放1933專線電話、防止事故發生，並持續利用各車站跑馬燈列車LCD網路及電視託播宣導短片等，積極宣導請民眾愛惜生命，遵守交通安全規則。

另台鐵各主要車站月台邊緣約50公分處，裝設有「列車進站警示燈」，提醒旅客留意列車即將進站或通過，也會廣播提醒，旅客較多車站除月台嚮導外，另增保全或志工人員協助，以吹哨或呼喚方式提醒旅客勿靠近月台邊緣。

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