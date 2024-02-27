提升救災能量！新北議員山田摩衣聯手錢都...捐贈熱顯像儀

▲新北市議員山田摩衣，為了增加板橋地區消防能量，與錢都飲食公司共同捐贈救災器材。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市議員山田摩衣，為了提升板橋地區消防弟兄的救災能量，促成錢都國際餐飲有限公司，秉持回饋鄉里、強化公共消防安全的信念，特別捐贈車禍救助及火災現場之救災器材，並於今天（27日）上午，在新北市政府消防局南雅消防分隊前舉行捐贈典禮，以發揚服務鄉梓、仁慈為懷的濟世精神。

錢都國際餐飲有限公司表示，有感於明揚科技公司爆炸案，體認在地消防弟兄於各項災害搶救工作之高危險性，特地捐贈熱顯像儀、千斤頂及搜索式照明繩索一批，以幫助消防弟兄，在災害現場快速將民眾救出，並且保障消防人員的生命安全，特別感謝山田摩衣議員的引薦促成這樁美事。

▲錢都餐飲體認消防弟兄救災危險，特地捐贈各式消防器材，增加消防救災能量。（圖／記者陸運陞攝）

新北市消防局長李清安表示，衷心感謝議員山田摩衣與錢都國際餐飲有限公司願意以服務鄉梓、仁慈為懷的精神，捐贈救災器材一批來提昇消防救災及搶救工作，希望這份熱情與愛心能繼續流轉於社會間，更期望能藉此拋磚引玉，讓社會上更多人關心防災及救災安全之問題，消防局也將持續秉持著赤誠之心，貫徹本市維護公共安全之決心，使新北市真正成為「安心、安全、安居」之三安城市。