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他23歲成立徵信社　幫孫生找到2歲時就離家的父親

謝智博因不喜歡傳統徵信社用各種方式從客戶身上挖錢的作業模式，23歲時獨自創設立達徵信社。

▲謝智博因不喜歡傳統徵信社用各種方式從客戶身上挖錢的作業模式，23歲時獨自創設立達徵信社。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

曾利用網路力量，1日內找到失蹤7天的15歲少年，也幫網紅孫生找到在他2歲時就離家的父親，立達徵信社執行長謝智博不到40歲，就已經是徵信業名人。他原是動漫宅男一枚，跟監、抓姦，讓他看盡人性不堪與醜陋，也看透行業險惡，23歲決定創立不坑人的徵信社，努力洗刷惡名，希冀有朝一日能成為福爾摩斯般的偵探。

月前，網路被一則即時新聞洗版，「知名男藝人情緒失控，在大街上持刀與前女友發生爭執，後被保全壓制，警方趕到後將他上銬、送醫」。就像動漫裡警方抵達前就能制伏嫌疑犯的往往都是偵探，報導裡身手矯捷的保全，其實是謝智博的員工。

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謝智博創業不久後，因為幫助一名女大生找到斷聯15年的媽媽登上報紙版面。（翻攝《自由時報》網路新聞）

▲謝智博創業不久後，因為幫助一名女大生找到斷聯15年的媽媽登上報紙版面。

擺脫恐怖情人是立達常見任務，出勤前都有完整規劃，「原本計畫男生出門時，在全程錄影下打包他的東西搬出去，同時通知警方，但客戶控制不住跟男方吵架，我們到的時候已經在對峙，只能制止他傷害客戶。」聲音溫和、字正腔圓，謝智博的娃娃臉上看不見絲毫狠戾與霸氣，「在不同的人面前當然有不同樣貌，替客戶談判協商就不一樣，我也是很凶的。」

1984年出生的謝智博，17年前在桃園創立立達徵信社，經手的案子破萬件，從一人公司開始，到現在據點包括基隆、台北、新竹、台中、高雄等地，旗下有60多名平均年齡32歲的員工，他與他的徵信社跟一般人想像的不太一樣。

謝智博（右）招聘員工喜歡找沒有相關經驗、來自各行各業的人，他不吝於教學，常常經驗分享。

▲謝智博（右）招聘員工喜歡找沒有相關經驗、來自各行各業的人，他不吝於教學，常常經驗分享。

不抽菸、少應酬，乾淨明亮的辦公室裡擺了整面牆的書，除了工作需要的法律、鑑識相關，更多文學作品與漫畫，「我是動漫電玩宅，但也以讀書人自居。」謝智博會踏入外界常認定與黑、白二道掛鉤的徵信業，竟是源於雞排攤車被偷。

蒐證時，徵信業中最常使用的器材包括針孔包等。

▲蒐證時，徵信業中最常使用的器材包括針孔包等。

大二那年撫養他長大的奶奶跌倒摔斷腿，謝智博休學回家陪伴，他在中原大學商圈賣雞排，沒幾個月攤車就被偷，「警方叫我自己調監視器，看到車號再報案。」他找里長、求附近店家，尋到部分畫面，可惜畫質不佳，只看到一輛貨車帶走生財工具，卻辨識不出人與車牌，終究沒能追回攤車。

立達新進員工都需經歷訓練與考試，其中包括在最短時間內將附有強力磁性的追蹤器安裝在車體。

▲立達新進員工都需經歷訓練與考試，其中包括在最短時間內將附有強力磁性的追蹤器安裝在車體。

經此一役，他對調查工作產生興趣，「那時候報紙廣告徵調查員，想說好像很帥，想去做。」不知具體工作內容，但從小看福爾摩斯、金田一與柯南長大，他想像該是像在貝克街的公寓裡，替客戶條分縷析地拆解案情，入行後才發現夢想與現實的差距。

「我發現他們沒幫忙解決，反而製造問題。譬如客戶說她先生的小三感覺有背景，業務就說：『她可能會做傷害妳的事。』半夜再打電話恐嚇當事人。」客戶心一慌就願意砸大錢。或明明沒有小王，卻叫謝智博「下海」搭訕女方，藉此捏造出證據。半年後謝智博決定離開，讓他做出這決定的，是一個丈夫外遇的女子。

立達徵信社目前有60多名正職員工，去年尾牙謝智博（圖中）特別扮裝成動漫人物柯南。

▲立達徵信社目前有60多名正職員工，去年尾牙謝智博（圖中）特別扮裝成動漫人物柯南。

「第一天跟監就拍到，我的主管問要不要抓，開價35萬元。那女生抱著未滿1歲的孩子，頭低低不說話，她爸爸說至少把蒐證走完，主管就拍桌咆哮，小孩被嚇哭，當下不歡而散。」二週後謝智博追問後續，主管涼薄說道：「委託人當天就燒炭，不知道死了沒。」隔日他決定出走創業。沒人不愛錢，但謝智博希冀可以正當、安心地賺。

他創立部落格「徵信社阿宅」，寫了一篇又一篇文章。有案件上門，就算價格低，能接就接。後來「女學生湊錢幫死黨尋母」的案例，讓立達打出名號。那時幾名大學生湊出1萬元想幫因父母親離婚、從小與母親分開的女同學找媽媽，送她當18歲生日禮。謝智博看女孩的際遇與自己相似，加上明白案子有新聞點，便不計代價開始這超級任務。他花了5、6萬元買下每一筆女孩母親名字相關的資訊，挨家挨戶找人，最終成功讓母女團聚。事後他寫信到各大媒體，登上報紙版面。

高速公路二旁常可看見立達徵信社的大型招牌廣告，十分引人注目。（翻攝自Google Map）

▲高速公路二旁常可看見立達徵信社的大型招牌廣告，十分引人注目。

十多年來，抓姦業務仍占4成，但立達更像是萬事屋，什麼都做。如同《黑暗榮耀》主角小時被霸凌的空姐，為了撫平每夜讓自己驚醒的童年惡夢，花錢找人當街打霸凌者2巴掌的報復服務；還有趕走第三者、幫助隱姓埋名的「夜逃屋」等，「不同案子由不同人負責，例如有夥伴畢業於北藝大，娛樂圈有人脈，就可以傳信給藝人。」團隊裡也有醫師、律師等。

「宅男」謝智博則善於利用網路。幾年前，台中一名慌亂的單親媽媽深夜求助，要找尋罹患自閉症、離家7日的兒子。除了請當地朋友幫忙注意，謝智博第一時間在臉書在地社團張貼尋人啟事，鎖定中台灣投放廣告，之後一條條私訊湧入，他召集同仁前往所有網友提供的地點，當日就找到人。

謝智博也會讓員工學習鑑識工作，協助破案。

▲謝智博也會讓員工學習鑑識工作，協助破案。

沒有黑道當靠山，也不請門神，遇過被人持槍恐嚇，幸好來自四面八方的員工有各自的背景，間接讓謝智博受到一些大哥賞識。「很多人覺得這工作危險，我們不兩面洗、不動手動腳，只要恪守正道，我認為風險不大。」

創業以來聽似順遂，其實也有過關卡，約莫十年前年少得志的謝智博一股腦想從政，忽略事業，後來負債幾百萬元，焦頭爛額的他想辦法要生錢，「有客戶要我介紹人收送包裹，1次15萬元，他分錢給我。沒想到包裹裡是大麻。」後來送貨的人黑吃黑，咬到謝智博，他選擇認罪，「我沒經手，可以切割，或供出客戶減刑，但那不符合職業道德。」最終判刑7年，4年後獲得假釋。

謝智博喜歡閱讀，辦公室裡有一面書牆，擺滿文學、法律、鑑識、行銷等相關書籍。

▲謝智博喜歡閱讀，辦公室裡有一面書牆，擺滿文學、法律、鑑識、行銷等相關書籍。

重獲自由這5年，他上電視、與網紅拍片，高速公路上由南往北都可看到立達的大型廣告，「若要做非法的事情，就不會把自己擺在那麼顯眼的位置。」他堅持原則，重新讓立達站穩腳步。那個看福爾摩斯長大的小男孩，期待未來某天能成為他人尊敬的名偵探。

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