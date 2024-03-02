高雄43年「魔法洞穴」鳳山大書城宣布熄燈　千人淚別：3代的回憶

記者黃翊婷／綜合報導

有「舊客運站下的魔法洞穴」之稱的鳳山大書城，1日公告宣布將在4月30日結束營業。消息傳開之後，不少鳳山人紛紛在店家臉書留言表示不捨，「小時候的美好回憶」、「已經是三代的回憶了」、「感覺是一個時代的結束啊」。

▲鳳山大書城開業長達43年，許多顧客都是從小時候光顧到長大成家。（圖／翻攝自Google地圖）

鳳山大書城業者1日透過臉書發布公告，內容提到，在地43年的鳳山大書城即將熄燈，感謝民眾這些來的愛護與支持，還有指教與鼓勵，「4月30日我們將會畫下句點結束營業，感謝大家」、「用謝謝說再見」。

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文章公布之後，至今已吸引將近1700人按讚，不少鳳山人紛紛留言表示不捨，「小時候的美好回憶」、「童年回憶！真的好捨不得」、「慘了，以後我要逛哪」、「好捨不得喔，每次從北部回娘家，小孩都說要去逛，已經是三代的回憶了」、「感覺是一個時代的結束啊」。

鳳山大書城是許多老鳳山人的回憶之一，原本是利用高雄客運車站下方閒置空間開設的書店，由於販賣商品眾多，藏書也多，吸引不少顧客、書迷前往挖寶，在Google評論上擁有4.4顆星、1424則評論，頗受當地民眾喜愛，如今業者決定熄燈，讓不少老顧客都感到婉惜。