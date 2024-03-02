「酒量公式」算過不會超標！　高雄鐵齒男測完崩潰：我認了

記者吳世龍、黃資真／高雄報導

高雄一名47歲蕭姓男子日前深夜與同事聚餐喝了3瓶啤酒，酒駕開車返家，途中因開車抽菸被警方攔查，也因渾身酒氣需實施酒測，蕭男卻信誓旦旦稱自己用「酒量公式」計算過，絕對不會超標，結果卻高達0.45毫升，當場遭逮捕送辦。

▲酒駕的高雄男子自認用公式計算不會超標，結果酒測值仍高達0.45毫升。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）



警方說明，2月28日深夜4時許，蕭男參加公司聚會，喝了3瓶罐裝啤酒便開車返家，行經鼓山區華榮路與明誠三路口時，因開車抽菸被龍華所員警攔查，卻聞到蕭男身上濃濃的酒味，進一步詢問，蕭男也大方坦承自己有喝酒，並主動配合酒測。

施測前，蕭男大言不慚稱，自己「有過經驗」，已先做好功課，拍胸脯保證絕不會超標，原來蕭男過去曾因酒駕被送辦，便上網查詢「飲酒量計算公式」，並算出自身體重可負荷6罐330毫升的啤酒，因此在當晚喝了3罐酒後，便自信酒駕上路。

不過，蕭男吹口氣後，邊喊「20以下、20以下，過了我就認了！」結果酒測值已高達每公升0.45毫克，令他難以置信，並怪自己太有自信，高呼「我輸了！我覺得我沒醉，但我認了！」當場遭到警方送辦。

鼓山警分局長陳奕良呼籲，網路上相關酒量計算數值「僅供參考」，呼籲民眾「酒後勿開車，零酒精再上道」，以保障自身與他人的安全，酒後應搭乘大眾交通運輸工具，或利用「指定駕駛」服務，方能快快樂樂暢飲、平平安安返家。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。