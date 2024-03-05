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陸預算報告提7次「過緊日子」　強調：可以省的錢一定要省！

▲▼大陸國務院總理李強在兩會人大會議上進行政府工作報告。（圖／路透社）

▲大陸國務院總理李強在人大會議上進行政府工作報告。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸第十四屆全國人大二次會議5日在北京開幕，將審查財政部提交的2024年中央和地方預算草案。值得注意的是，今年的預算草案報告中提及了7次「過緊日子」，並強調「可以省的錢一定要省」，防止大手大腳花錢、鋪張浪費，將財政資金用在刀刃上。

今年預算草案報告第一次提到「過緊日子」是在「總體要求」的部分，報告提到，「完善預算安排和管理措施，強化績效結果應用，大力優化支出結構，堅持黨政機關過緊日子不動搖，嚴格控制一般性支出，合理安排中央對地方轉移支付，兜牢基層 『三保』底線，把財政資金用好、用在刀刃上，提高金效益和政策效果。」

▲▼中國大陸兩會,政協,人大。（圖／路透社）

報告指出，2024年積極的財政政策要「提質增效」 ，主要是推進財政管理法治化、科學化、規範化，把同樣的錢花出更大的成效，加強財政政策與其他政策協調聯動，著力提升促進高質量發展的效果，「落實黨政機關要習慣過緊日子的要求，嚴控一般性支出，可以省的錢一定要省，不該花的錢一分都不能亂花，堅決防止大手大腳花錢、鋪張浪費。」

報告提到，2024年中央本級支出41520億元，增長8.6%，扣除重點保障支出後增長0.3%。堅持有保有壓，嚴格落實過緊日子要求，嚴控一般性支出，重點保障國防武警支出、科技教育支出、中央儲備支出、國債發行付息支出。

報告強調，落實黨政機關習慣過緊日子要求，牢固樹立艱苦奮鬥、勤儉節約思想，進一步完善過緊日子制度機制，各地區各部門要專門制定相關辦法。

▲▼大陸全國人大會議開幕，李強進行政府工作報告。兩會,人大,政協。（圖／路透社）

報告提到，將過緊日子的要求貫穿預算管理全過程，在合理保障部門履職支出的基礎上，嚴格控制一般性支出，強化 「三公」經費管理，繼續壓縮論壇、展會等活動，從緊安排非剛性、非重點項目支出，騰出更多財政資源用於推動高質量發展、增進民生福祉。

報告還指出，要加強政府採購預算管理，節約政府採購成本。嚴格新增資產配置，積極盤活存量資產，推進資產共享共用，防止資產閒置浪費。跟蹤評估過緊日子情況，堅決查處損失浪費財政資金行為。

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