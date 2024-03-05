　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸今年聚焦和平「反對霸權霸道霸凌」　李強：推動構建新型國際關係

記者任以芳、蔡儀潔／台北-北京報導

大陸十四屆全國人大二次會議今（5）上午9時在北京人民大會堂正式開幕，國務院總理李強發表任內第一份「政府工作報告」，外界持續中國大陸如何應對中美關係，李強以「異常複雜」形容過去一年面對的國際環境，中國大陸持續全面推進大國外交，以及成功舉行多個主場外交。今年政府工作建議，堅持獨立自主的和平外交政策，推動構建新型國際關係，反對霸權霸道霸凌行徑。

2024年完整政府工作報告，針對過去一年回顧，李強指出，過去一年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是本屆政府依法履職的第一年，面對異常複雜的國際環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全國各族人民，頂住外部壓力、克服內部困難，付出艱辛努力，新冠疫情防控實現平穩轉段、取得重大決定性勝利,全年經濟社會發展主要目標任務圓滿完成，高質量發展扎實推進，社會大局保持穩定，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。

▲▼李強,大陸兩會,2024兩會,2024大陸兩會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲李強「首次」發佈任內第一份政府工作報告。（圖／記者蔡儀潔攝）

針對過去一年國際外交回顧，李強說，一年來，中國特色大國外交全面推進。習近平主席等黨和國家領導人出訪多國，出席金磚國家領導人會晤、亞太經合組織領導人非正式會議、東亞合作領導人系列會議等重大多雙邊活動。成功舉辦中國—中亞峰會、第三屆 「一帶一路」國際合作高峰論壇等重大主場外交活動。

談及中國大陸外交深化成果，李強說，推動構建人類命運共同體落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，深化拓展全球夥伴關係，在解決國際和地區熱點問題中發揮積極建設性作用。中國為促進世界和平與發展作出了重要貢獻。

談到對今年政府工作的建議，李強現場精簡版口頭報告指出，「我們要堅持獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，堅定奉行互利共贏的開放戰略。中國願同國際社會一道，落實全球發展戰略，全球安全戰略、全球文明戰略、全球發展戰略，倡議全球安全參與，全球文明參與，推動構建人類命運共同體。」

完整版工作報告有一段未出現在口頭報告，內容則是，「倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，推動構建新型國際關係，反對霸權霸道霸凌行徑，維護國際公平正義。」

ET快訊
大S隔5年現身「頭頂長白髮」登熱搜！外露畫面被拍
台南本周末訂房近全滿！　一房難求
快訊／李強首份工作報告喊「反台獨」　推動兩岸和平
快訊／公務員51勞動節也要放假　陳建仁允研擬「全國一致」
被毆老師說話了！　怨「不知班上有特教生」
快訊／賠2.8億全民埋單！　林右昌：2億多已是最好結果
快訊／34檔ETF創新高！ 　00919最強勢
快訊／黃捷遭勒索「給800萬否則變死屍」
少將強吻上校！國安局長震怒嚴查「攏係假」　因2人身分敏感

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

碧桂園稱結合境外重組進度　考慮向法院申請認可令

快訊／李強首份工作報告喊「反台獨」　推動兩岸和平發展

陸今年聚焦和平「反對霸權霸道霸凌」　李強：推動構建新型國際關係

陸今年GDP增長目標5%左右　李強：實現預期目標非易事

不斷更新／李強：推動兩岸關係和平發展　推進「統一大業」

陸人大會議今開幕　李強發表「首份政府工作報告」

2024兩會／被視為最弱總理　李強「首次」工作報告傳遞黨意志

兩會側寫／「追趕跑跳碰」回來了！　記者「人臉識別」堵明星委員

王滬寧報告未著墨兩岸關係　學者：部署在對台會議已完成

陸聯合國代表遭堵訪　一聽「秦剛」馬上閃人：這不是記者會！

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

亞馬遜新物種「北方綠森蚺」　全世界最大蛇類與科學家共游

小S守靈7小時現身謝親友　「我公公在天堂一定非常欣慰」

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

碧桂園稱結合境外重組進度　考慮向法院申請認可令

快訊／李強首份工作報告喊「反台獨」　推動兩岸和平發展

陸今年聚焦和平「反對霸權霸道霸凌」　李強：推動構建新型國際關係

陸今年GDP增長目標5%左右　李強：實現預期目標非易事

不斷更新／李強：推動兩岸關係和平發展　推進「統一大業」

陸人大會議今開幕　李強發表「首份政府工作報告」

2024兩會／被視為最弱總理　李強「首次」工作報告傳遞黨意志

兩會側寫／「追趕跑跳碰」回來了！　記者「人臉識別」堵明星委員

王滬寧報告未著墨兩岸關係　學者：部署在對台會議已完成

陸聯合國代表遭堵訪　一聽「秦剛」馬上閃人：這不是記者會！

FRIDAYS桃園店宣布結束營業　3／24前桃園人用餐送沙朗牛排

新店男持刀闖空門！遭屋主夫妻+女婿聯手壓制　他說來討公道

日清推出「台灣味」新品！　魯肉飯、鹹豆漿粥即將開賣

海陸雙拼、雙重海味一次吃！　速食店最新「4款海洋燒蝦堡」來了

從72國、破萬件作品脫穎而出　馬祖國際藝術島策展計畫奪國際大獎

「山道猴子」影片燒到融資公司　中租銀角零卡急發3點聲明

台積電設廠後熊本房價曝光！她5年前沒買扼腕：現在漲3倍了

數位身分證喊卡「全民賠2.8億」　陳建仁：個資保護委員會成立後再討論

《周處除三害》票房橫掃驚見「大陸一片紅」！為何能過審網抓3關鍵

代購團幫郭台銘收購連署書！279顆泰達幣買49張身分證　7人起訴

怕水老虎小心下池子...　喝完水秒甩前腳爪子！

大陸熱門新聞

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

迪麗熱巴「天使蹲」爆紅！醫：易造成關節損傷

女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀...超甜後續曝

2024兩會／李強「首次」工作報告傳遞黨意志

快訊／李強首份工作報告喊「反台獨

BMW共享汽車？小偷與車主錯開日夜用車

陸人大今開幕　李強發表「首份工作報告」

《琅琊榜》演員出席兩會！ 讚「很喜歡台灣」

19歲弟拉肚子一查罹患綠色癌症…醫搖頭：無法治癒

兩會側寫／「追趕跑跳碰」回來了！

每天狂喝9公升水！16歲少年竟是腦內長腫瘤

陸外交官遭堵訪　一聽「秦剛」秒閃人

陸全國人大開幕　李強：中國2024年經濟增長5%左右

王滬寧首次報告　未著墨兩岸關係

更多熱門

相關新聞

陸今年GDP增長目標5%左右　李強：非易事

陸今年GDP增長目標5%左右　李強：非易事

中國大陸國務院總理李強5日在全國人大會議上進行政府工作報告，將2024年的GDP增長目標定為「5%左右」，與去年設定的目標相同。

延續35年總理記者會成為歷史　

延續35年總理記者會成為歷史　

陸兩會不辦總理記者會　委員也困惑

陸兩會不辦總理記者會　委員也困惑

陸官員：李尚福不能參加兩會！已不是代表

陸官員：李尚福不能參加兩會！已不是代表

「反間諜法」讓外資憂心

「反間諜法」讓外資憂心

關鍵字：

2024兩會人大開幕李強工作報告

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

棄延續球員生涯　前樂天投手引退

台灣又有大陸品牌新車現身測試

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

今驚蟄飆35℃！明全台有雨大變　連冷4天探10度

腦麻外送員凌晨取餐　老闆「煩躁突消失」心酸

4月高雄拼盤9組卡司猛爆！夫碩順、ZB1、(G)I-DLE全都有

瑪利歐賽車開上國道！警方曝不罰原因

孩突說「爸爸和阿姨一起睡」！理由震碎她三觀

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面