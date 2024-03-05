陸今年聚焦和平「反對霸權霸道霸凌」　李強：推動構建新型國際關係

記者任以芳、蔡儀潔／台北-北京報導

大陸十四屆全國人大二次會議今（5）上午9時在北京人民大會堂正式開幕，國務院總理李強發表任內第一份「政府工作報告」，外界持續中國大陸如何應對中美關係，李強以「異常複雜」形容過去一年面對的國際環境，中國大陸持續全面推進大國外交，以及成功舉行多個主場外交。今年政府工作建議，堅持獨立自主的和平外交政策，推動構建新型國際關係，反對霸權霸道霸凌行徑。

2024年完整政府工作報告，針對過去一年回顧，李強指出，過去一年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是本屆政府依法履職的第一年，面對異常複雜的國際環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全國各族人民，頂住外部壓力、克服內部困難，付出艱辛努力，新冠疫情防控實現平穩轉段、取得重大決定性勝利,全年經濟社會發展主要目標任務圓滿完成，高質量發展扎實推進，社會大局保持穩定，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。

▲李強「首次」發佈任內第一份政府工作報告。（圖／記者蔡儀潔攝）

針對過去一年國際外交回顧，李強說，一年來，中國特色大國外交全面推進。習近平主席等黨和國家領導人出訪多國，出席金磚國家領導人會晤、亞太經合組織領導人非正式會議、東亞合作領導人系列會議等重大多雙邊活動。成功舉辦中國—中亞峰會、第三屆 「一帶一路」國際合作高峰論壇等重大主場外交活動。

談及中國大陸外交深化成果，李強說，推動構建人類命運共同體落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，深化拓展全球夥伴關係，在解決國際和地區熱點問題中發揮積極建設性作用。中國為促進世界和平與發展作出了重要貢獻。

談到對今年政府工作的建議，李強現場精簡版口頭報告指出，「我們要堅持獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，堅定奉行互利共贏的開放戰略。中國願同國際社會一道，落實全球發展戰略，全球安全戰略、全球文明戰略、全球發展戰略，倡議全球安全參與，全球文明參與，推動構建人類命運共同體。」

完整版工作報告有一段未出現在口頭報告，內容則是，「倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，推動構建新型國際關係，反對霸權霸道霸凌行徑，維護國際公平正義。」