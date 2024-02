英男遊泰「找7變性人」大開性愛趴！嗨完只付半價　被砍住院

▲警方獲報到場處理,醫護人員也協助將傷者送醫。(圖/翻攝自X)



記者王佩翊/編譯

泰國普吉島22日發生一起鬥毆事件,有多人受傷住院,而根據警方調查,有多名英國買春客花錢找來7名變性人在承租的民宿內大開性愛趴,然而結束後卻因為金額談不攏,發生衝突。在爭執過程中,有一名變性人被他們脫光衣服綁在大街上,氣得她持菜刀砍人,整個派對瞬間陷入混戰,現場滿是血跡,最終導致3名英國籍男子受傷。

根據《太陽報》報導,這起鬥毆是發生在普吉島卡塔區,有多名來自英國曼徹斯特的男子21日晚間找來7名賣淫的變性人到他們所承租的包棟民宿開趴,然而徹夜狂歡後卻疑似因為少給錢導致性工作者不滿,進而引發鬥毆,現場一片混亂,造成6000英鎊(約新台幣24萬元)以上的財物損失。

其中一名變性人表示,一行人原本說好報酬是4000泰銖(約新台幣3511元),但是英國旅客們狂歡後卻只願支付一半的金額,也就是2000泰銖(約新台幣1755元),因此他們氣得直接搶走英國人的錢包,拿走了剩下的錢,怎知事情瞬間一發不可收拾。

▲▼現場滿是血跡與打鬥痕跡。(圖/翻攝自X)



一名變性人被全裸拖到大街上,隨後她持菜刀往一名男子的背部砍去,另一名男子也被砍傷。變性人隨後持刀逃跑,而後方則有一名男子持垃圾桶往她們丟去,砸向變性人的頭部。根據附近鄰居拍攝到的畫面,一輛停在民宿外的車輛開始衝撞人群,現場則散落著碎玻璃,牆上濺滿了血跡。讓鄰居崩潰表示,「這就像是第三次世界大戰,所有東西飛來飛去。」

這起事件一共造成3名英國男子與3名變性人受傷,其中一名23歲英國男子因為腹部中刀住院。當地警察局長蘇拉薩(Surasak Sudmuang)22日前往醫院探往這名男子,不過他也表示,「目前還不清楚所有涉案人員的詳細情況,也尚未對任何人提出指控。變性人接受調查時告訴我們,這場鬥毆是英國遊客先動手的,我們將深入調查,釐清事發經過。」

Brits' sex party with trans women turns into 'World War 3' brawl leaving blood everywherehttps://t.co/hfsGFSean2 pic.twitter.com/VqDB8RPtuX