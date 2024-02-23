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英男遊泰「找7變性人」大開性愛趴！嗨完只付半價　被砍住院

▲▼23歲英男遊泰「找3變性人」開趴 價格談不攏被砍傷住院。（圖／翻攝自X）

▲警方獲報到場處理，醫護人員也協助將傷者送醫。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

泰國普吉島22日發生一起鬥毆事件，有多人受傷住院，而根據警方調查，有多名英國買春客花錢找來7名變性人在承租的民宿內大開性愛趴，然而結束後卻因為金額談不攏，發生衝突。在爭執過程中，有一名變性人被他們脫光衣服綁在大街上，氣得她持菜刀砍人，整個派對瞬間陷入混戰，現場滿是血跡，最終導致3名英國籍男子受傷。

根據《太陽報》報導，這起鬥毆是發生在普吉島卡塔區，有多名來自英國曼徹斯特的男子21日晚間找來7名賣淫的變性人到他們所承租的包棟民宿開趴，然而徹夜狂歡後卻疑似因為少給錢導致性工作者不滿，進而引發鬥毆，現場一片混亂，造成6000英鎊（約新台幣24萬元）以上的財物損失。

其中一名變性人表示，一行人原本說好報酬是4000泰銖（約新台幣3511元），但是英國旅客們狂歡後卻只願支付一半的金額，也就是2000泰銖（約新台幣1755元），因此他們氣得直接搶走英國人的錢包，拿走了剩下的錢，怎知事情瞬間一發不可收拾。

▲警方獲報到場處理，醫護人員也協助將傷者送醫。（圖／翻攝自X）

▲▼現場滿是血跡與打鬥痕跡。（圖／翻攝自X）

▲警方獲報到場處理，醫護人員也協助將傷者送醫。（圖／翻攝自X）

一名變性人被全裸拖到大街上，隨後她持菜刀往一名男子的背部砍去，另一名男子也被砍傷。變性人隨後持刀逃跑，而後方則有一名男子持垃圾桶往她們丟去，砸向變性人的頭部。根據附近鄰居拍攝到的畫面，一輛停在民宿外的車輛開始衝撞人群，現場則散落著碎玻璃，牆上濺滿了血跡。讓鄰居崩潰表示，「這就像是第三次世界大戰，所有東西飛來飛去。」

這起事件一共造成3名英國男子與3名變性人受傷，其中一名23歲英國男子因為腹部中刀住院。當地警察局長蘇拉薩（Surasak Sudmuang）22日前往醫院探往這名男子，不過他也表示，「目前還不清楚所有涉案人員的詳細情況，也尚未對任何人提出指控。變性人接受調查時告訴我們，這場鬥毆是英國遊客先動手的，我們將深入調查，釐清事發經過。」

 
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