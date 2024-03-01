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社會 社會焦點 保障人權

30分鐘3條命沒了！男偷車撞死巡路員、員警　完整時間軸曝光

▲▼ 簡姓男子撞死警察、巡路員完整時間軸。（圖／記者黃資真製。點圖放大）

▲基隆簡姓男子撞死警察、巡路員完整時間軸。（圖／記者黃資真製。點圖放大）

記者黃資真／基隆報導

基隆一名簡姓男子昨(2月29日)深夜到澳底漁港竊車後，接連撞死35歲劉姓巡路員、24歲男警蘇昱鴻，在逃跑過程中闖入鐵軌遭火車撞死，《ETtoday新聞雲》整理整起事發時間軸。

▲▼ 劉姓巡路員騎黃牌重機值勤遭撞死。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲劉姓巡路員騎黃牌重機值勤遭撞死。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

29日晚間9時40分，只穿著一條內褲的34歲簡姓男子跑到澳底漁港，趁車主在一旁整理魚貨時，將貨車開走，沿台2線上台62線往基隆方向一路狂飆，9時56分行經台62線西向16.6公里處時，35歲劉姓巡路員正騎著黃牌重機值勤，卻遭簡男追撞，翻越護欄後摔落山坡，送醫搶救後仍傷重不治。

但簡男沒有停下，繼續開著車，於10時1分衝進八堵分駐所，導致當時正在值班台的工作的24歲男警蘇昱鴻當場失去生命跡象，24歲廖姓女警則是頭部、身體擦挫傷，雙雙送醫救治。

▲貨車衝撞基隆市警第三分局八堵分駐所，24歲員警蘇昱鴻傷重不治。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲貨車再撞進八堵分駐所，釀成男警死亡、女警輕傷。

簡男事發後光著雙腳、裸著上身跑出分駐所，結果闖入台鐵的軌道，遭台鐵4248次區間車撞擊，當場死亡；而蘇警抵達基隆長庚醫院，搶救約40分鐘後也傷重不治。

▲貨車衝撞八堵分駐所，24歲員警蘇昱鴻（右）傷重不治。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲24歲員警蘇昱鴻（右）傷重不治。

初步了解，蘇員去年畢業後分派至八堵分駐所，去年10月16日到職，實際值勤約4個半月，八堵分駐所長表示，蘇員平時對工作盡心盡力，尤其是現場埋伏勤務表現非常不錯，對於轄區經營深入，經常幫忙里長或勤區內的民眾，且他平常住在分局2樓，即使不是勤務時間也會主動下樓幫忙，與所內同仁相處融洽。

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