下車囉！24歲警遺體送抵板殯　強忍喪子悲痛...父母淚崩相扶持

記者戴上容、吳佩蓁／新北報導

基隆八堵分駐所24歲員警蘇昱鴻，去年畢業後分發到分駐所服務僅4個半月，昨（2月29日）晚間在值班台值勤時，遭34歲簡姓男子駕駛貨車衝撞進所內不幸殉職。今（1日）下午家屬回到分駐所完成招魂後，將遺體送往板橋殯儀館，蘇員爸爸、媽媽、姑姑、姑丈都到場送別蘇員，場面哀戚。

▲蘇媽（右二）依偎在蘇爸肩膀，強忍喪子之痛將遺體送入板殯。（圖／記者戴上容攝）

遺體下午3時50分許抵達板橋殯儀館，下車時，法師喊著「下車囉」，接著家屬將蘇員遺體送進殯儀館，等待期間，蘇媽媽緊緊勾著蘇爸手臂，頻頻拭淚，不能言語，而蘇爸則強忍喪子之痛，不發一語，場面十分哀戚，一旁的員警見狀也忍不住拭淚。

▲蘇員的媽媽（左二起）、姑姑、爸爸、姑丈抵達板橋殯儀館 。（圖／記者戴上容攝）

蘇員去年10月16日才被分派至八堵分駐所，實際值勤約4個半月，八堵分駐所長表示，蘇員平時對工作盡心盡力，尤其是現場埋伏勤務表現非常不錯，對於轄區經營深入，經常幫忙里長或勤區內的民眾，且他平常住在分局2樓，即使不是勤務時間也會主動下樓幫忙，與所內同仁相處融洽，認真學習，沒想到卻在執勤時殉職，警方會全力協助家屬處理後事。

▲蘇員家屬將遺體送進殯儀館，場面哀戚。（圖／記者戴上容攝）

▲蘇員的父母撐傘離開 。（圖／記者戴上容攝）