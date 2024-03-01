賈躍亭：蘋果放棄造車是大錯誤　庫克終究不是賈伯斯

▲蘋果放棄投入10年的造車計劃。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

蘋果傳出決定放棄投入10年的造車計劃。對此，樂視網、法拉第未來（FF）創辦人賈躍亭發文批評，蘋果放棄造車是一個大錯誤，「庫克終究不是我心目中的賈伯斯。」

根據澎湃新聞報導，賈躍亭提到，蘋果決定放棄投入長達十年的造車項目，他其實非常失望，「蘋果放棄造車是蘋果生態系中AI（人工智慧）終端側的最大缺失，蘋果將失去透過AI垂直整合汽車生態的歷史機遇，對用戶和產業也將是個遺憾。」

▼賈躍亭。（圖／CFP）



賈躍亭也批評了蘋果CEO庫克，「庫克終究不是我心目中的賈伯斯，他可以守住賈伯斯打下的iPhone江山，但卻似乎無法開創AI電動出行未來，這是頂尖職業經理人和偉大創辦人的差別。」

同時，賈躍亭還強調自己會堅持造車，「堅持造車10年的FF（法拉第未來）對這過程感同身受，然而我們卻一直堅信FF的獨特價值和戰略方向，即使蘋果放棄造車，我們也永不放棄，直到成功。」

公開資料顯示，法拉第未來於2014年成立，但第一輛量產車FF 91歷時九年才下線。在2023年FF 91 Futurist量產發表會上，賈躍亭表示自己為夢想窒息了9年。不過，根據官方數據，2023年FF總共完成了10台FF 91的交付。