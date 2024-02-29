Vision Pro美國需求放緩　郭明錤：國際版有望提前發售

▲蘋果Vision Pro。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果剛發布最新戴式裝置Vision Pro，根據天風國際分析師郭明錤最新訊息，目前美國市場需求已大幅放緩，Vision Pro的出貨時間目前已改善到3到5天，3月初就能到貨。

郭明錤報告中指出，1月19日開放預購後的出貨時間即為3月初，代表Vision Pro在開放預購後雖因早期採用者積極購買而銷售一空，但需求隨即快速下滑且至今仍無改善。驗證先前的預測正確，除非Vision Pro降價或有更多吸引人的應用，否則美國市場出貨成長有限。

今年美國市場出貨量預估約20–25萬台，雖優於原先預估的15–20萬台，郭明錤表示，但此規模仍是利基市場。因美國市場需求目前成長空間有限，在供應改善下，有利提前全球發售時程，但實際發售時間取決於蘋果修改軟體以符合其他國家法規的時程。目前仍維持可能在今年WWDC前在更多國家發售Vision Pro的預測。

報告中指出，過去一個月內，數家原先產能較小的供應商已擴產，從今年的50到60萬台擴產到70到80萬台。即便如此，此規模仍為利基產品。除了因為美國市場的早期採用者需求優於預期，蘋果要求供應商擴產的另一主因為降低全球發售後的出貨時間。

目前市場普遍預期會推出降低規格 ，如減少相機數量、移除Eyesight等的低價版與規格升級的新機種。但郭明錤最新的調查顯示，目前仍未正式開案上述兩種專案。目前正式開案的新款Vision Pro專案，預計在2025第四季到2026年第一季左右量產，由鴻海取得新產品開發 。

此新專案聚焦於改善供應鏈生產與管理效率，而非規格變動。此新專案或可降低成本，而就最新規劃看規格變動有限，故目前推測使用者體驗可能不會與現在機型有差異。目前預估Vision Pro規格顯著變化的新機種，可能要到2027年才會量產。