蘋果新專利曝光！　Apple Watch將擁有更多手勢功能

▲Apple Watch將有更多手勢功能。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果在 watchOS 10.1 更新中，為 Apple Watch 引入了全新的「雙指互點兩下」手勢，用戶只需連續兩次輕觸戴錶的那隻手的食指與拇指，即可快速地進行多項常用操作。不過根據目前透露的蘋果新專利，似乎蘋果正在開發更多手勢。

而根據美國商標和專利局（USPTO）近日公示的清單，蘋果獲得了一項《來自可穿戴設備的動作和手勢輸入》的新專利，專利號為US 11914772 B2，表明蘋果正在探索更多的Apple Watch 手勢。

專利涉及檢測使用者的動作和手勢輸入，以便向一個或多個設備提供指令。具體而言，裝置（即Apple Watch）可以使用一個或多個感測器，根據使用者手部、手臂、手腕和手指的動作來確定使用者的動作和手勢輸入。

Apple Watch 可以配備多個光電二極體感測器，可偵測手勢輸入並做出相應的反應。蘋果表示，這將在用戶口頭命令或觸摸手勢能力有限的情況下發揮重要作用。

蘋果專利中提到，此專利涉及使用電子設備（如綁在手腕上的穿戴式裝置）來偵測手勢輸入。產品可以有多個光電二極體，每個光電二極體在面向用戶皮膚的設備表面的不同位置感應光線。

本揭露的範例透過識別感測器資料中的模式來偵測手勢，這些模式是每個手勢的特徵，因為在手勢過程中組織會膨脹和收縮，組織中的解剖特徵也會移動。