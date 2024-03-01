夏立言會晤宋濤談金廈漁船事件　強調對話才是防止衝突的最佳途徑

▲國民黨副主席夏立言與大陸國台辦主任宋濤在上海和平飯店會面。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨副主席夏立言一行29日晚間在上海和平飯店與國台辦主任宋濤會面。會面過程中，雙方就金廈漁船事件談論，夏立言認為，此次事件應盡速還原事情真相，還給各方公道；宋濤則說，民進黨粗暴對待大陸漁民，致兩位漁民遇難，草菅人民、冷漠無情，引起大陸各界強烈憤慨。

夏立言在發言時強調，國民黨會繼續堅持九二共識、反對台獨的兩岸共同政治基礎，持續深化互信，積極發揮影響，成為維護兩岸和平發展的穩定力量，這是國民黨對所有支持者、海內外同胞，以及國際社會的嚴肅承諾。

夏立言指出，行前發生金廈海域因台灣海巡對大陸快艇越界進行稽查行動，造成二位對岸民眾落水死亡的不幸事件，實在令人感到遺憾。這個事件表明，兩岸沒有溝通管道是危險的，國民黨會持續推動兩岸交流對話，避免雙方因意外而發生誤判。



夏立言進一步指出，兩岸的文化，都認為人命關天、死者為大。所以相信大多數善良而沉默的台灣民眾，都能對這起不幸事件感同身受。黨主席朱立倫在中常會已對死者表達最大的哀悼，這次遇到宋濤，也特別請他代為轉達國民黨對家屬的致哀之意。此次事件單就維護法治的觀點，應盡速還原事情真相。於情於理該還給有關各方的公道，應有的究責，以及視情況可以給死者家屬的撫慰，都應該盡可能的辦理。

夏立言呼籲，兩岸執政當局應在言語和行動上有所自制，切勿升高兩岸緊張關係。勿讓對事件的反應，危害到兩岸和平發展的長遠目標。

夏立言最後表示，台灣主流民意已經意識到，唯有交流對話，才是防止衝突、維持和平的最佳途徑。國民黨將透過政黨政治，扮演負責任在野黨的角色，監督執政黨不得做出違反民意的作為。

宋濤在會見中表示，當前台海情勢仍複雜嚴峻，兩黨應該在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，相向而行、促進兩岸交流合作。對無視大陸漁民生命財產安全，以及傷害兩岸人民感情的行徑，強烈憤慨、絕不容忍。

