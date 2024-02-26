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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批夏立言6度挑敏感時機赴中　民進黨團：台灣民意支持嚴正執法

▲▼民進黨團輿情回應記者會 中共假訊息 夏立言赴中等相關 沈伯洋 洪申翰 吳思瑤 莊瑞雄。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國快艇越界闖入金門海域，拒檢後翻覆釀2死，值此敏感時間點，國民黨副主席夏立言今（26）率團前往中國大陸訪問。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，夏立言就任副主席以來，已經6度在敏感時間點赴中，呼籲他傳達支持國家嚴正執法的台灣民意，捍衛台灣的法律，且一定要支持台灣的司法偵辦。

吳思瑤今天上午在黨團記者會表示，在敏感的時機又到中國去，到底是為了什麼？又是這套劇本當中的一個戲碼嗎？希望夏立言到中國去是「守土有責，一致對外」，應當共同來抵禦中國，而不是唱和中國，要力挺台灣，而不是來為難台灣。

吳思瑤回顧，夏立言總是挑敏感時機到中國去，他在2021年10月底接任國民黨副主席之後，已經有6次赴中紀錄，包括：2022年地方選舉前、時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國加強軍事演習的時刻；2023年2月會見中國國家主席習近平的「國師」王滬寧；第三次高規格率團參加廈門海峽論壇，參加中國的統戰「大拜拜」。

吳思瑤細數，第四次是去年8月，當台北市長蔣萬安參加雙城論壇，台灣輿論大為撻罰的時候，夏立言仍然執意到中國去；第五次去年底在總統大選前赴中，中國介選斧鑿斑斑，到底是不是裡應外合？而今天就在發生海域意外事件後，中國大打法律戰、認知戰的敏感時機，夏立言是要為台灣發聲，還是當中國的傳聲筒？民進黨團真的希望不是。

吳思瑤說，呼籲國民黨要做到3件事：第一，要傳達台灣民意正確的訊息，台灣民意是支持國家嚴正執法、守土有責一致對外；第二，請夏立言要捍衛台灣的法律，依循《台灣地區與大陸地區人民關係條例》1992年就清楚劃設的禁限制海域規範，行之有年不容模糊，不能讓中國將台灣的海域內海化；第三，一定要支持台灣的司法偵辦，面對中國蠶食鯨吞、步步進逼，一定要作為執法最強的後盾。

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