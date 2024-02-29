見宋濤談漁船翻覆案！夏立言：會監督民進黨妥善處理

▲國民黨副主席夏立言（左）與國台辦主任宋濤（右）在上海和平飯店會面。（圖／記者趙禕攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

國民黨副主席夏立言2月29日晚間在上海和平飯店與國台辦主任宋濤會面，提及了金門漁船翻覆事件，他強調，會敦促監督民進黨政府一定要妥善處理此事，盡快發掘事實，作出妥善處理，「希望兩岸關係能夠持續的往前和平穩定發展，不要因為一兩件單獨的事件影響到兩岸人民之間的感情。」

夏立言提到，這一次到大陸來的主要目的，是在年前跟在大陸工作的台商，還有一些台生、台師有過承諾，選完之後就會過來拜年，也感謝大家過去一段時間對中國國民黨的支持。

夏立言說，所以過去一兩天，他在廈門、廣州、東莞、深圳、江西跟台商進行座談，也表達了謝意，「這是我這次來主要的一個目的，同時我也希望有機會能夠跟國台辦的朋友大家見個面交換意見。」

夏立言指出，中國國民黨從過去、現在、到未來都永遠會秉持九二共識、反對台獨的堅定立場，而且希望在這個立場之上，能夠延續過去國共兩黨雙邊合作友好的關係，繼續為兩岸關係的和平發展做出貢獻，「希望在兩岸關係裡，中國國民黨永遠是一個正面的力量。」

夏立言說，這一次他們在台灣的選舉雖未盡如人意，可是也很明顯的看出來，台灣的民意基本上是站在他們這一邊，「我們會利用我們在立法機關的強力的立場，監督民進黨政府，希望能夠按照大家全民的意願，能夠做出對兩岸關係有貢獻、有幫助的事情，絕對不能倒行逆施。」

對於金門漁船翻覆事件，夏立言強調，他們也覺得非常遺憾，黨主席朱立倫在上星期的中常會特別向遇難的船員家屬表達了慰問的意思，也特別希望他這次來能夠有機會透過國台辦，向家屬也表達撫慰的意思，「我們會敦促、會監督民進黨政府一定要妥善的處理這件事情，盡快的發掘事實，作出妥善的處理，這一點是全民的一個要求，我們也會透過立法院的機制，以及全民的力量把這件事情實現。」

夏立言還說，希望在來年大家能夠一切順利成功，也希望兩岸關係能夠持續的往前和平穩定發展，「不要因為一兩件單獨的事件影響到兩岸人民之間的感情。」

宋濤表示，當前的台海形勢依然複雜嚴峻，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，堅持對立對抗的思維，損害了兩岸關係，傷害了兩岸同胞的感情，「春節期間，民進黨當局粗暴對待大陸漁民，導致兩位大陸漁民遇難，草菅人命，冷漠無情，引起了大陸的各界強烈的憤慨，也遭到了台灣同胞的譴責。」

宋濤指出，大陸始終秉持兩岸一家親，始終對台灣同胞、台灣漁民充滿善意，同時也堅決的維護大陸漁民的合法權益，「對傷害大陸漁民合法權益，無視大陸漁民生命財產安全的行為，損害兩岸同胞的感情的事，我們絕不容忍。」

宋濤還說，「春節剛過，夏立言副主席就率團到大陸來，與大陸的台商、台企進行交流慰問，為兩岸關係和平發展做努力，辛苦了，我們也表示讚賞。」