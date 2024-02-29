縮短陸配入籍年限有國安疑慮？黃珊珊喊別怕「不會因入籍變壞人」

▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

藍白陣營支持修法，將中國籍配偶入籍年限從6年縮短到4年，卻引來部分醫師輿論反彈，認為會增加我國健保的負擔，目前已有過3萬民眾發起連署活動反對。對此，民眾黨立委黃珊珊強調， 若有國家安全問題，不會因為入籍幾年就突然變壞人，壞人也不會變好人，台灣是自由民主社會，「不用這麼害怕」。

黃珊珊29日晚間指出，側翼不敢明目張膽反人權，繞一個彎說讓陸配直系親屬依親來台，會壓垮台灣健保，但事實上是，移民署每年大約只開放60位70歲以上陸配直系親屬來台依親，「拜託各位名嘴們不要法盲，只會無理取鬧。」

至於民進黨立委吳思瑤稱「唯有陸配入籍台籍不需要放棄本國國籍，唯有陸配享有入籍後長輩小孩可以依親」，黃珊珊說明，陸配入籍台灣不必放棄本國國籍，這不是優待，是兩岸特殊政治關係下的現實；陸配要拿到台灣身分證，是依據《兩岸人民關係條例》放棄對岸「戶籍」而非「國籍」。

另外，吳思瑤稱只有陸配入籍後親屬能依親，黃珊珊直言這更是大錯特錯，根據《入出國及移民法》第35條以及《外國人停留居留及永久居留辦法》第13條「外國人依親相關規範」，外籍人士只要有台灣的居留權，其親屬皆可依法申請依親，「何來特別優惠陸配之說？」

黃珊珊也喊話，若認為國家安全有疑慮，不會因為這個人幾年入籍就突然變壞人，壞人也不會變好人，台灣是自由民主社會，不用這麼害怕，而聯合國公約和台灣相關法規都是反歧視，這也是民眾黨的立場。