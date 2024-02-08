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社會 社會焦點 保障人權

台南3歲女童遭撞死！「行人地獄」點燃全台怒火　父帶頭力推改革

▲▼ 台南轎車左轉撞上一對正在過馬路的母女，女兒當場失去生命跡象送醫搶救中 。（圖／記者林悅翻攝）

▲去年5月台南一對母女過馬路遭左轉車輾過，造成母重傷、3歲女兒身亡。（圖／資料照，下同）

記者黃資真／綜合報導

2023年5月8日上午9時許，台南市北區忠義路三段、成功路口發生了一件死亡車禍，喚起全台對於行人安全的重視，當時38歲李姓母親帶著3歲女兒穿越馬路時，遭左轉的轎車輾過，李母存活重傷，但女童不幸喪命，「行人地獄」一詞被用來形容目前台灣恐怖的交通現況。

事發當天上午，李母緊握女兒的手，徒步走在斑馬線欲穿過成功路，36歲杜姓孕婦駕車左轉時卻未放慢速度，直接衝撞走到一半的母女倆，導致2人雙雙捲入車底，警消獲報到場，緊急將受困車底的李母救出送醫，雖肝臟破裂，肋骨骨折、骨盆破裂重傷，但挺過多次開刀後，幸運活了下來。

不過，3歲女童由於遭車輪輾過頭部，血流滿地，當場失去生命跡象，送醫搶救後不幸宣告不治，檢方相驗後指出，車禍造成女童頭胸部鈍傷、創傷性顱內出血而身亡。

然而，引發全台人民憤怒的，是肇事的杜姓孕婦供稱，當時視線被A柱遮擋，沒看到有人正走在馬路上，不慎撞上2人，更在事後聲淚俱下，向女童余姓父親哭訴「肚子裡的這個孩子生下來賠給你」，不僅使女童雙親更加痛心，還掀起「行人地獄」的波瀾。

▲▼ 台南女童於成功路口過馬路遭撞死，3日舉行告別式。（圖／記者林悅攝）

▲李母在事發4天後才得知女兒身亡，告別式當天她拖著病體，坐著輪椅前往告別式現場。

女兒告別式上，重傷的李母坐著輪椅現身，見到現場貼有多張女兒生前的活潑照片，頻頻拭淚，余父則是強忍哀痛，致詞表示「喪失愛女的痛不是言語可以形容、文字可以敘述，但當我發現這次的車禍，從小小的社會案件，變成全國矚目的新聞，他一直告訴自己要冷靜，不能讓女兒白白犧牲」，但他強調，女兒用不到3歲的生命，喚醒這個政府以及社會大眾對於行人的重視，所以他會持續用行動關懷社會，幫助愛女沒有完成的生命，繼續精彩、有意義的走下去，「希望台灣行人安全可以一天天進步。」

▲▼ 台南女童於成功路口過馬路遭撞死，3日舉行告別式。（圖／記者林悅攝）

此案發生後，民間由百萬網紅Cheap作為代表，與眾人成立「行人零死亡推動聯盟」，主打關注行人路權，更於2023年8月20日，在凱達格蘭大道舉行「還路於民」大遊行，提出5大訴求，包括健全人行設施、改革駕訓及考驗制度、執法捍衛行人路、重建交通法制並通過《交通安全基本法》、推動零死亡願景，當天超過2.5萬人頂著大雨參加，余父至今也持續在推動交通改革。

法制方面，立法院火速三讀通過《道路交通管理處罰條例》34條修正案，自2023年6月30日起只要斑馬線上有行人，不論距離遠近車輛都必須停下讓行，並加重罰鍰，不停讓行人處1200元至6000元罰鍰，若是不停讓行人致人受傷或死亡，駕駛人應負刑事責任且加重其刑至二分之一，且吊銷駕照不得再考領，全台警方也在縣市重點路口加強取締。

▼余父在事發後決定延續女兒使命，持續力推行人交通安全。

▲行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行，女兒因車禍過世的台南余爸爸。（圖／記者李毓康攝）

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