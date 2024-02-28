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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／中共操作漁船翻覆「強度尚在限度內」　未超過釣魚台、南海

▲▼ 東部戰區回家海報 。（圖／翻攝 東部戰區微博）

▲東部戰區回家海報。（資料照／翻攝東部戰區微博）

記者陶本和／台北報導

中國的三無船隻，14日進入金門海域，遭海巡驅離，釀成翻覆船上4人落海，有2人不幸身亡。針對此案，國安單位也持續關注，中共進行的認知操作脈絡；國安高層也定調，此為單純「海上執法事件」，不會隨著政治企圖去做升高情勢的作為，一切回歸調查，而中共也沒有超過釣魚台、南海、菲律賓的作為，「強度還在限度之內，但持續觀察，不代表結論」。

國安人士指出，事情發生在2月14日，當天中共官方單位的國台辦用「粗暴、惡性」的字眼來發文，當天微博的Tag流量約1026萬次；過了兩天之後，16日這一天，中共軟工具「微博」出現第一則假訊息，用假公文的方式指稱，海巡的隊長也有打漁副業，是為了自己的生意下狠手，不過經查證，這位吳姓人員是「岸巡」，根本不是海巡，不會到海上作業，也沒有做這個生意。

國安人士表示，18日的這一天，中共硬工具也出手，中國海警發聲明說要執法巡查，這則在微博上的Tag流量是6700萬次；然後有趣的來了，準備來戴「政治帽子」，官方媒體發表評論指出，兩岸同屬一中，不存在禁止水域；19日有軍方背景的海峽之聲，發表文章點出總統當選人賴清德、打擊台灣獨立等論述。

「翻船跟打擊台灣獨立怎麼會牽扯上關係？」國安人士表示，到底是要調查人命、調查事故，還是牽扯賴清德，回過頭來觀察會發現，14日到16日，兩天裡面大陸的微博、媒體沒有什麼聲音，只有國台辦有發聲，等於中共是在18日才開始有動作，「這人為的痕跡就有點明顯了」。

在台灣的政論節目、名嘴方面，國安人士也觀察發現，在19日之前、之後的論述也截然不同，19日之後台灣的特定幾位名嘴的發言，開始指控台灣方面理虧、心虛；而截至於此，國際媒體上所呈現的感覺，還沒有受到真正重視，國際媒體是在20日之後，中國海警登上旅遊船開始，20日之後人民日報也開始指控民進黨荒誕冷血，但特別的是，內容強調台灣不承認九二共識，「問題在於，這件事跟九二共識有什麼關係？」

此外，央視在20日晚間8點多，丟出一個標題叫「台灣方面要給一個明確交代」，Tag的流量衝上1.7億，報導的媒體僅有15家，衝上熱搜第一名；從流量觀測上看，到了隔天凌晨5點，又有一波高峰，不知為何大陸社會突然有關心起這個Tag。

國安人士表示，反觀中國大橋事故造成5人死亡，這個新聞在中國有142家媒體報導，比「台灣方面要給一個明確交代」的15家媒體多出數倍，流量僅有7800萬，微博排名也只有第四名，對照起來就很明顯了。

事情進展到23日，國安人士表示，台灣的媒體獨家專訪死者家屬，指控海巡撒謊，而報導內容也轉到環球網、微博，可以注意到的是，每當這個事件要冷卻的時候，總會有人添加柴火進去。

同一天23日，中共硬工具再出手，東部戰區發布「東部戰區發布海報回家」，國安人士表示，內容是大手牽小手，大手是指老共，圖片的左下方是金門，海警船也在上面，天空還有戰鬥機，恫嚇意味明顯，一個翻船事件搞到東部戰區也要發微博。

▲▼ 金門海巡追緝越界捕魚的陸籍漁船，船上4人落海釀2死。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門海巡追緝越界捕魚的陸籍漁船，船上4人落海釀2死。（資料照／記者林名揚翻攝）

國安人士指出，這張海報的右下方，有一個自由女神，暗指美國勢力，但回頭思考，一艘兩岸都共同取締的三無船舶，在金門海域翻船，怎會扯到台灣獨立、賴清德、美國？

同時，一樣是23日，台灣內部「地面行動」也出來，國安人士說，國內開始有協力者出來辦示威遊行，說台灣民眾抗議要求道歉、賠償。他說，此訊息發在「看台灣」的微博平台，該平台平時就是進行認知戰的平台，內容上操作台灣很多人很生氣，把對方弄死。

國安人士說，到了24日這一天，中共的「硬工具」越來越多，中共機艦在金門周邊出現，25日這天也加上一點工具操作，說海警船出動艦艇編隊，警戒護漁，流量也是5000萬，熱搜12名。

國安人士表示，環球時報接著丟出一則，點出兩艘船，2202艦跟2203艦，其中2202艦艇是大陸海軍導彈護衛艦，排水量超過2000噸，在釣魚台執行巡航任務，跟日方海保船有過對抗，經驗豐富，此刻從釣魚台調往金門，教訓台灣海巡不是問題。

▲▼ 金門海巡追緝越界捕魚的陸籍漁船，船上4人落海釀2死。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門海巡追緝越界捕魚的陸籍漁船，船上4人落海釀2死。（資料照／記者林名揚翻攝）

不過，整體而言，國安高層表示，本次事件處理至今，性質上仍定調為單純的「海上執法事件」，這是三無船舶取締執法，態度上，就是交由司法做調查，釐清後續的處理，台灣身為民主國家，該有人道關懷，所以會全力支應跟處理。

國安高層強調，政府立場很簡單，就是定調為「海上執法事件」，不會隨著政治企圖去做升高情勢的作為，一切回歸調查，回歸實際狀況，短期上中國利用事件進行灰色地帶的壓迫。

事實上，海巡單位目前在金門海域的部署並未進行調整，維持原本的既有量能。國安高層表示，越是灰色地帶的行為，我們就要越透明，這樣單邊行為上就可以看出是來自於哪裡，這也算是另外一種型態的嚇阻。

國安高層表示，基本原則就是不會衝突，但願意解決問題，雙邊溝通都在進行當中，過程中有認知操作的部分就是揭露，好比揭露假截圖的發布等。

此外，國安高層表示，其實這次事件，中共並沒有超過釣魚台的作為，也沒有超過在南海、菲律賓的相關作為，某程度上因為「金廈」之間，當成共榮生活圈的推廣區，決策上要不要抓那麼緊，或是針鋒相對，換位思考的話，認知操作的程度，會抓在以央視為核心的周邊社群，不是所有媒體跟社群。

「海警船出來，動作上不敢說在收斂，但動作出來的模式，跟在釣魚台做的，強度上還在限度之內」。不過，國安高層表示，會持續觀察，不代表一定是結論。

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