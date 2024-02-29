金門翻船案仍無共識　海基會：盼各方理性務實看待

▲海基會發言人蔡孟君。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

兩岸尚未在金門漁船翻覆案上取得共識，海基會發言人蔡孟君29日表示，希望各方能夠尊重我方司法體制，靜待調查，將公正客觀的資訊及真相呈現給社會大眾，也希望各方能理性務實看待這起事件，避免以不理性，甚至是扭曲的角度來看待。

蔡孟君在海基會背景說明會上提到，事件發生之後，海基會就依照陸委會的委託，發函給大陸海協會通報事件相關情形，也在第一時間啟動協助船員家屬來台等事宜，「我們在家屬抵達金門之前就已經派遣3位同仁赴金門，以便能及時幫助家屬處理各項事務，到目前為止同仁仍在金門待命。」

蔡孟君說，同時，他們的工作很重要的一部份是協助家屬入境，處理善後事宜、提供人道關懷與協助，「本會及陸委會積極協調移民署等有關單位，儘速核發入出境的許可證，也依實際需要來辦理證件延期的事宜。」

▼金門漁船翻覆，導致2名陸籍漁民身亡。（圖／記者林名揚翻攝）



蔡孟君指出，針對後續事宜所涉及到的文書驗證程序等，例如親屬關係公證書、死亡證明的公證等，他們也會全力的協助家屬，讓整個過程能更為便利迅速，「對於這起不幸的事件，本會向家屬表達慰問跟關懷，在他們停留期間也隨時關注，提供必要的協助。」

蔡孟君還說，若家屬對於後續的文書驗證程序需要了解或者有疑問的部分，他們也會及時提供諮詢以及相關的協助。

蔡孟君強調，事件相關的協商事宜正由主管機關處理當中，這段期間以來主管機關也多次呼籲，對於事件我方是依法執法；目前案件已進入司法程序，希望各方能夠尊重我方的司法體制，靜待調查，將公正、客觀的資訊、真相呈現給社會大眾，也希望各方能理性務實看待這起事件，避免用不理性，甚至是扭曲的角度來看待。

另外，蔡孟君還提到，事件發生的隔天（15日）他們就發函給海協會了，19日那天也有再度發函，促請陸方能盡快將要來台的人員名單提供給我方。

不過，蔡孟君也說，海協會並沒有正式回函，來台人員名單後來是由陸委會交付給他們。據了解，該名單是由民間機關交付給陸委會，陸委會再轉交給海基會。