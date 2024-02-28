「抗中保台」丟失金廈海域默契　陸學者：民進黨被動接受管轄權

▲ 陸漁船翻覆2死引爆兩岸關係危機處理。（圖／記者林名揚翻攝）

記者任以芳／綜合報導

金門漁船翻覆兩死案，引爆兩岸在金廈海域「管轄權」爭議。大陸國台辦也多次強調大陸海警在「自家海域」執行公務，被外界視為「台海內海化」。兩岸學者則解讀，金廈海域高度重疊很難劃分，民進黨操作過頭破壞原有默契。想藉此事「凸顯」管轄權，最終把刑事和民事問題上升到政治爭議，民進黨從主動變成被動，最終讓大陸方面有機會宣示掌握金廈海域「管轄權」。

2名大陸漁工之死，歷經半個多月，真相尚未釐清。針對這起事件，台灣方面大多使用金門翻船、金廈翻船等用語，大陸國台辦今天28日上午最新一場發布會，明確使用「2·14」惡性撞船事件，明確定調是人為惡意造成的事件。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今指出，台灣方面對事件過程說明前後矛盾，對社會輿論的質疑避重就輕，不敢正面回應遇難漁民家屬呼籲公開真相的正當要求，反而誣稱大陸漁民「改口」，無法接受。

「民進黨沒有表達任何歉意，並且撒謊、隱瞞事實真相，毫無人性。」大陸國辦發言人朱鳳蓮今日也強調，該起事件發生至今超過半個多月，「嚴正要求台方盡快公佈事實真相，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代。」

▲大陸漁船疑似被撞凹 。（圖／記者林名揚翻攝）

回顧事件一開始，台灣方面從有監視器到根本沒拍畫面，甚至隱匿曾「衝撞」大陸漁船，相關事證如擠牙膏「被動」公布，大陸方面很早給出解決方案：公佈真相、嚴懲相關責任人、向遇難者家屬道歉以及後續賠償，這三項要求至今未獲我方認同。

單就事件本身，大陸方面明確要求「真相」，我方一直打迷糊仗。陸官媒《環球時報》報導引用廈門大學台灣研究院講座教授鄭劍分析，民進黨現在走到被動的地步，主因就是把刑事和民事問題上升到政治問題所致。

鄭劍指出，事發後，民進黨似乎見獵心喜，以為有機可乘，態度強硬，出爾反爾，湮滅證據。隨著事態的持續發展，台灣方面的做法被大陸、國際社會看穿，台灣內部出現不同聲音也越來越強，讓民進黨內外都非常「被動」。

鄭劍表示，「民進黨當局希望通過此事達成兩個目，凸顯其『管轄權』，讓大陸認可。其次是，禁止大陸有關船隻進入『主權』範圍內的水域，怎麼可能？」

▲陸海警大噸位執法船進駐金廈水域，對我方海巡船艇造成壓力。（圖／翻攝環球時報）

反觀過去兩星期，大陸海警局18日高調宣佈在金廈海域執行常態化執法，隨後福建海警直接登上金門觀光船臨檢30分鐘，本月25日又宣布福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域展開執法巡查，被外界解讀「台海內海化」，一種宣示主權的形式」。但在此之前，金廈海域長期維持捕魚默契，即使越界也依各自合規執法程序，驅離或臨檢。

台灣國際戰略學會理事長王昆義於大陸官媒自媒體《玉淵潭天》指出，金門、馬祖附近的所謂「限制線、禁止線」都是台灣單方面划定的。

王昆義說，金門附近的「限制界線」距廈門島最近僅2.4公里、距廈門翔安機場最近更是僅有0.8公里。「把大陸漁民傳統的打魚區都划進去了，原本就是不合理的。」

實際上，金門距離廈門最近地方，肉眼都可見對岸，更別說兩者之間海域如何劃分？金馬特殊地理位置與中華人民共和國領海高度重疊，金門與馬祖依照《兩岸人民關係條例》的「臺灣地區限制或禁止水域」處理，現行規定不列入中華民國領海範圍之中。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

如今大陸官方明確重申，海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。

原本金廈海域的模糊空間被打破，沒有迴旋空間，即使面對陸方一連串反制示威，我國防部回應避免兩岸開戰，不介入，顯示我方進入「被動」處境。

截至目前，雙方第9次協商破局，陸方今日給出理由，只要民進黨承認體現一中原則與「九二共識」，就能打開兩岸協商大門，但回顧過去蔡政府「抗中保台」策略，與陸方根本不可能有共識。

國台辦今日也指出「大陸方面保留採取一切措施的權利。」是否還會有其他反制措施？透過政治協商對話已無望，外界也多方呼籲盡快回歸「刑事」處理事件，減緩兩岸政治衝突，將是殺傷力最小的結局。