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嘉市鐵路高架化挖出116年前轉車臺　今決議列古蹟採現地保留

▲▼ 距今116年！嘉義車站日治時期第一代轉車臺指定為古蹟 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義車站日治時期第一代轉車臺指定為古蹟， 距今116年！ 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市鐵路高架化工程現正進行中，日前發現日治時期嘉義車站轉車臺遺構，為縱貫線鐵路於明治41年(西元1908年)通車時期所興建，迄今已有116年歷史，是目前臺灣現存最早的第一代轉車臺遺構，比2020年在台南出土的第一代轉車臺(僅餘原貌的三分之一)完整度更佳。

嘉義市政府今(29)日召開文資審議會，多數委員認為嘉義車站轉車臺極具文化資產價值，表決時有8票同意現地保留方案，2票支持移地保留方案，最後決議轉車臺現地保留，並將轉車台遺構與驛事務室、車掌詰所，納入「嘉義車站」古蹟公告範圍，讓民眾得以一窺嘉義地區鐵道發展的黃金歲月。

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▲▼ 距今116年！嘉義車站日治時期第一代轉車臺指定為古蹟 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長得知審議結果後表示，嘉義市政府重視文化資產保存，文化的力量具有穿透力，是非常重要的城市軟實力。建設讓城市巨大，但文化更讓城市偉大。他尊重今天的審議結果。

黃市長指出，日治時期的嘉義車站轉車臺，因嘉義市鐵路高架化工程出土，感謝鐵道局工程團隊的用心規劃與文資委員多元思考與專業的評斷，共同守護住百年歷史的鐵道設施遺構，或許現地保留方案短期對鐵路高架化的期程和經費有些許影響，但從長遠的角度來看，對嘉義市的文化資產及台灣整個鐵道文化的保存是非常珍貴的。

尤其新站體的規畫設計建築師簡學義對於現地保留方案已有妥適的對應設計與空間調整，相信後續嘉義火車站的新站體不僅可以滿足交通上的需求，透過新舊融合的設計與轉車臺的展示，一定能讓民眾對台灣鐵路發展的歷史價值有更深層的認識。

▲▼ 距今116年！嘉義車站日治時期第一代轉車臺指定為古蹟 。（圖／嘉義市政府提供）

日治時期的嘉義車站，曾經是台灣第一座「三鐵共構」車站，包含台鐵縱貫線、阿里山林業鐵路，以及糖鐵北港線等。後來1933年車站改建，使用鋼骨和鋼筋水泥的結構，打造「折衷主義」建築風格，被譽為「全島第一摩登車站」。日治時期嘉義車站轉車臺遺構，不僅見證當時嘉義地區的繁榮，也更加豐富台灣鐵道文化資產。

執行調查研究的言古文化有限公司的顏廷伃博士於會中說明，轉車臺主要用於火車頭或車廂轉向調度使用，或是切換維修線等用途。本次發掘出土的轉車臺遺跡，外徑為16.5公尺、內徑為15.5公尺。自明治41年(西元1908年)12月建造，至1930~40年代新式扇形機關車庫與轉車臺完工，或嘉義車站改建工程完成後即已廢棄，使用時間約30年，時間相當短暫，因此堆積型態較為單純，恰可補足縱貫鐵路交通史最初階段限存遺構研究之缺環。此外，轉車臺結構體本身大致保存良好，其表面遺留的早期建築工法、製作工序等痕跡，仍十分明顯，具稀少性、不易再現之基準。
嘉義車站轉車臺的學術與文化資產價值均高，尤其轉車臺所在位置，是作為早期機關車迴轉的場地，其原始出土地尤其具有歷史文化背景的指涉性價值，因此審議委員認為相當值得進行現地保存，將該轉車臺遺跡指定為「古蹟」，並納入嘉義市定古蹟「嘉義車站」的公告範圍內。

▲▼ 距今116年！嘉義車站日治時期第一代轉車臺指定為古蹟 。（圖／嘉義市政府提供）

文化局表示，2023年2月18日獲報，發現疑似鐵路設施遺構，隨即成立專案小組，委請文資委員、專家學者和相關單位等現場實勘，經多次與鐵道局開會研商轉車臺遺構保存可行性，包括原地保留、異地暫置站區內重置，以及異地暫置異地重置等三方案，最後審議委員聽取新站體的建築師簡學義簡報後，決議採原地保留方案，後續交通部鐵道局也將依法配合辦理變更原工程設計，以兼顧文化資產保存與重大公共建設，文化局會全力予以協助，讓更多民眾進一步認識日治初期的鐵道建築歷史。

▲▼ 距今116年！嘉義車站日治時期第一代轉車臺指定為古蹟 。（圖／嘉義市政府提供）

此外，位在火車站旁的驛事務室(現為站長室)和車掌詰所(現為倉庫)，為與車站車體同期之構造物，文資委員認為，這棟建物設計之風格、材料與車站本體幾乎一致，驛事務室雖然晚火車站2年落成，但構造、形式與材料（布紋磚、洗石子台度…等），以及門窗開口部的構造收邊處理及尺度比例，皆與嘉義火車站本體建築相同，故在初始設計時，其風格與造形風貌即是視為一體設計的思維，亦是不可分割的一部份。而車掌詰所為火車司機的執勤室，立面使用的面磚為深咖啡色垂直紋樣的2丁掛釉面面磚，屋面仍留有疑似原電信設施，包括電池室、電信室、電信台、書類庫等，建築物完成於 1928年左右，比目前的車站本體完成年代更早，該建物應為嘉義車站第一代改良至第二代的見證，足以納入古蹟範圍加以保留再利用。

文化局說明，本屆的文資審議委員共計13位，由於鐵路高架化涉及市府開發利益，代表市府的2位審議委員(秘書長與文化局長)依法迴避，1名委員請假，出席委員為10位，最後決議8比2支持原地保留方案。

 
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