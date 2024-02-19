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社會 社會焦點 保障人權

仁愛敦南巷口未停車被連2罰！騎士分局前唱跳自創曲：X你的科技執法

記者張君豪、陳韻如／台北報導

江姓男子1月間騎車行經北市大安區仁愛路4段71巷與敦化南路1段270巷口，該處設有停止線停車再開標誌，並架設科技執法裝備，江男4天內被連開2張罰單，處罰2400元。江男收到罰單後，憤而創作歌曲嘲諷，甚至還跑到大安警分局前面表演。對此，警方表示，該路口停讓行人標誌並未遮蔽，設定和執法沒有問題，警方呼籲用路人遵守停讓規定免遭開罰。

▲大安警方指出該路口是易肇事地點，今年元旦裝設科技執法呼籲民眾遵守標誌行車。（圖／記者張君豪翻攝）

 ▲大安警方指出該路口是易肇事地點，今年元旦裝設科技執法，呼籲民眾遵守標誌行車。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

江男（28歲）日前連續遭開2張罰單，他收到罰單後相當憤怒，表示當下並未有行人經過，「要我停下等空氣嗎？」事後更氣得創作歌曲嘲諷，「X你的科技執法」，並且將歌曲上傳到抖音，立刻吸引近80萬人觀看。另外，他還跑到大安警分局前唱跳，雙手不斷比出不雅手勢，同樣引起網友熱議。

對此，警方表示，交叉路口設有「停」字標誌或閃光紅燈時，需在路口停下、觀察是否有其他車輛或行人通行，駕駛行經設置路口時，並非沒有車輛行人就可直接通過。

▲大安警方指出該路口是易肇事地點，今年元旦裝設科技執法呼籲民眾遵守標誌行車。（圖／記者張君豪翻攝）

警方並解釋，該路口因鄰近私立復興實驗高中，且近3年發生34起交通事故，其中22件就是因為車輛未停讓肇禍，北市警方元旦啟用科技執法取締，1月共舉發415件，警方呼籲駕駛人行經該路口時要遵守停讓規定，以維護交通安全。

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