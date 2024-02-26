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女店員遭塞紙條「慘叫雞、姦殺、棄山野」　全場發寒：殺人預告？

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO越看越毛。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，在新竹縣新豐火車站附近，有位中年男子將紙條硬塞給正在上班朋友，紙條寫著「慘叫雞、黑豹、大姦殺、棄之山野」等驚悚字眼，好友越看越毛，至今仍惶恐不安，而且4年前也有人收過類似紙條，對此，有網友認為是殺人預告，也有人認為是殺人犯沒被發現很得意，想引起注意。

女網友在Dcard發文，好友在上班期間，被一名中年男子硬塞一張紙條，上頭寫著「慘叫雞、黑豹、豹女、大姦殺、棄之山野、台灣之光、該放鞭炮」等字眼，「這張紙是影印的，不是親手寫的」，看了紙條後內心發毛，還找到4年前也有人收過類似的紙條。

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貼文一出，網友提醒要小心，並試著解讀紙條的意思，「我感覺這比較像殺人犯沒有被發現很得意，想引起別人注意，而不是預告殺人」、「黑貓和貓女都是形容女生，看到大姦殺字眼，心中不寒而慄」、「我記得之前內湖殺童案，兇手也是被發現寫了很多相似內容」、「要不要考慮去警局報案，加強附近的巡邏」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友勸要小心。（圖／翻攝自Dcard）

還有法律系的網友猜測，「你這很愛亂叫的妓女，我正盯著你，黑貓在某些地方被視為不祥，貓虎豹同科，我記得之前有看到新聞說黑貓照鏡子會產生視覺錯誤，不是一般的左右相反，會像有人從鏡子盯你，除掉黑貓（代表厄運）後，有些地方反而會因此帶來好運」，猜測高機率是殺人預告，勸原PO報警並搬離租屋處。

貼文也釣出新竹縣政府警察局新湖分局山崎派出所所長留言，「有關本文相關內容，本分局非常重視，目前雖未接獲相關報案，但仍積極了解查證中。建議您可檢具相關佐證資料，向本分局山崎派出所聯繫報案，本所員警將依規定受（處）理及積極偵辦；同時亦持續加強該路段巡邏安全維護，防制不法情事，確保民眾安全」。

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