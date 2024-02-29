大谷翔平「結婚日1細節曝光」　網友看傻：這男人太狠了

▲大谷翔平成為人夫新身分。（圖／達志影像／美聯社）



網搜小組／劉維榛報導

體壇震撼彈！年均薪21億新台幣的棒球投手大谷翔平於今（29日）宣布結婚，呵護另一半保密到家，只透露「對方是日本女性」，引發各界驚呼「各位大谷太太、翔平太太們，今天心碎了嗎？」還有網友笑虧1細節，大谷選在229這天結婚，「這男人太狠了，每4年一次結婚紀念日！」

美國職棒大聯盟道奇隊投手大谷翔平在IG宣布成為人夫行列，「今天向大家報告我結婚了」，未來與妻子與毛小孩展開新生活，「能夠共同努力，互相支持，與我們的粉絲一起前進。」

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對於新婚妻子身分，大谷翔平也保密到家表示，是一位日本女性，「我們將在明天的專訪中介紹更多詳情，所以今後請不要對包括她父母在內的任何人進行未經授權的採訪。」

消息曝光後，網友紛紛笑虧，選在229結婚真的特別有意義，「這男人太狠了，每4年一次結婚紀念日」、「這才聰明！每四年被要一次，比每年被要還好，我是說被要禮物」、「厲害，連一丁點消息都沒有被狗仔發現！突然來這招讓大家都措手不及！話說這樣以後4年才過一次結婚紀念日餒，是故意的嗎」、「四年過一次結婚紀念日省時又省錢」、「四年才過一次結婚紀念日，計劃通」。