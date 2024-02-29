大谷翔平春訓拋結婚震撼彈　美體壇記者笑二刀流：一邊打球又辦婚禮

▲大谷翔平宣布結婚，美國體壇媒體也震驚。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國職棒大聯盟道奇隊日籍投手大谷翔平29日在個人Instagram上拋出結婚震撼彈，寫道「今天向大家宣布我結婚了」，並提到對方是一名「日本女性」。美國體壇記者也相當震驚，紛紛在社群平台X上發文祝賀，還開玩笑地暗示對大谷翔平要一邊比賽、一邊結婚，肯定很忙。

大谷翔平的結婚消息迅速傳遍全球，美國體育媒體也紛紛作出反應。美國棒球電時頻道MLB Network的女記者吉兒（Jill Painter Lopez）就在X上轉發大谷翔平的聲明稿並表示，「大谷翔平在Instagram上宣布結婚了！對於這位國際棒球巨星來說，這是一個多麼美好的休賽季」。

▲美國體育媒體PO出大谷翔平急忙跑步的影片，開玩笑說這就是「當你同一天要參加棒球比賽和婚禮」的情景。（圖／翻攝自X）

專門發布道奇隊消息的媒體Dodgers Nation在第一時間發文，使用一連串的大寫英文字母表示震驚與祝賀，隨後又PO出一則大谷翔平急忙收拾球具跑步離場的影片，並開玩笑說「當你同一天要參加棒球比賽和婚禮時。恭喜大谷翔平新婚！」

When you have a baseball game and a wedding to get to on the same day:



Congratulations to Shohei Ohtani on his new marriagepic.twitter.com/bPlPOAsvLh — Dodgers Nation (@DodgersNation) February 29, 2024

美國大型體育媒體The Athletic專門報導道奇隊的特約記者法比安（Fabian Ardaya）也在X上表示，「大谷翔平結婚了！他剛剛在Instagram上宣布了」。