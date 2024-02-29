大谷翔平為棒球禁慾5年！爸媽開出兒媳條件　「這2職業」直接出局

記者葉睿涵／編譯

日籍投打「二刀流」球星大谷翔平29日拋出震撼彈，宣布自己已和一名日本女性結婚，但他的結婚對象身份仍是個謎。儘管大谷翔平過去也有不少緋聞，但有媒體指出，大谷翔平的爸媽曾聲稱，大谷不能娶女演員或女主播，而且考慮到優生學問題，運動員可能是最合適的人選。

據日媒《週刊女性》報導，大谷翔平過去曾多次傳出閃婚和談戀愛的消息，緋聞對象更橫跨了日本女主播久慈曉子、市野瀬瞳，以及女模朝比奈彩、中条Ayumi，不過相關消息都被大谷一一否認，讓緋聞無疾而終。

▲大谷翔平的父母曾表示，兒媳不太可能是女演員或主播。（圖／CFP）

報導稱，大谷翔平的個性十分低調，時間也全花在練球上，不僅不愛社交、不碰女色，甚至還有傳言稱，大谷翔平和爸爸訂下了5年的禁慾之約，把心力全放在專注衝刺棒球事業上。

儘管如此，外界依舊對大谷翔平的擇偶狀況及標準感到十分關心，而報導也引述曾採訪過大谷父母友人的前狗仔赤石晋一郎，表示大谷的爸媽曾直言「絕對不會讓他和女演員、女主播結婚」。

赤石晋一郎表示，要成為大谷翔平的妻子，首先就要照顧運動員的身體和心理健康，不時給予支持及鼓勵，還必須要有出眾的英文與社交能力，才能幫助在大聯盟的大谷更順利。

另外，考慮到優生學問題，大谷的父母也希望兒子的另一半最好是運動員。赤石晋一郎描述，不只是棒球，世界一流的運動員，他們的爸媽也大多是運動選手，「像是大谷的爸爸是棒球員、媽媽是羽球選手，大家都說大谷遺傳了媽媽的DNA。」