　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大谷翔平為棒球禁慾5年！爸媽開出兒媳條件　「這2職業」直接出局

記者葉睿涵／編譯

日籍投打「二刀流」球星大谷翔平29日拋出震撼彈，宣布自己已和一名日本女性結婚，但他的結婚對象身份仍是個謎。儘管大谷翔平過去也有不少緋聞，但有媒體指出，大谷翔平的爸媽曾聲稱，大谷不能娶女演員或女主播，而且考慮到優生學問題，運動員可能是最合適的人選。

據日媒《週刊女性》報導，大谷翔平過去曾多次傳出閃婚和談戀愛的消息，緋聞對象更橫跨了日本女主播久慈曉子、市野瀬瞳，以及女模朝比奈彩、中条Ayumi，不過相關消息都被大谷一一否認，讓緋聞無疾而終。

▲▼大谷翔平。（圖／CFP）

▲大谷翔平的父母曾表示，兒媳不太可能是女演員或主播。（圖／CFP）

報導稱，大谷翔平的個性十分低調，時間也全花在練球上，不僅不愛社交、不碰女色，甚至還有傳言稱，大谷翔平和爸爸訂下了5年的禁慾之約，把心力全放在專注衝刺棒球事業上。

儘管如此，外界依舊對大谷翔平的擇偶狀況及標準感到十分關心，而報導也引述曾採訪過大谷父母友人的前狗仔赤石晋一郎，表示大谷的爸媽曾直言「絕對不會讓他和女演員、女主播結婚」。

赤石晋一郎表示，要成為大谷翔平的妻子，首先就要照顧運動員的身體和心理健康，不時給予支持及鼓勵，還必須要有出眾的英文與社交能力，才能幫助在大聯盟的大谷更順利。

另外，考慮到優生學問題，大谷的父母也希望兒子的另一半最好是運動員。赤石晋一郎描述，不只是棒球，世界一流的運動員，他們的爸媽也大多是運動選手，「像是大谷的爸爸是棒球員、媽媽是羽球選手，大家都說大谷遺傳了媽媽的DNA。」

ET快訊
江振誠爆婚變！親哥江宏恩發聲
快訊／6縣市續發低溫特報
快訊／蔣萬安小內閣改組！環保局長請辭獲准　國民黨的她成最年輕
3月新制懶人包！最高補助6萬　看病變貴了
軍公教退休金調漲4％！　溯及113年元旦、估52萬人受惠
氣溫大跳水中！強冷氣團「最凍跌破10度」　追3月雪時間出爐
大谷戀情「太會藏」！網讚嘆：女方是忍者？　貼文破160萬讚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

意外懷3寶想送養！人妻嘆「同甘共苦攏係假」：千萬別嫁窮老公

慎入！女遭毒蟲男友從23樓推下　慘死前恐怖驚叫聲曝光

大谷翔平護妻暖舉！英、日文聲明曝「些微差異」：她對我而言很特別

赴韓旅遊要帶牙刷了！　南韓宣布3月底飯店禁供一次性盥洗用品

大谷去年就想婚了！罕吐「有結婚、生小孩計劃」：想安穩生活

大谷結婚早有跡象！IG「這張照片」洩非單身　網：媒體竟沒拍到

大谷結婚！才剛當選「最佳男友」　打敗一票偶像男星

大谷戀情「太會藏」！網讚嘆：女方是忍者？　貼文1小時破160萬讚

蟑螂大軍入侵廉航飛機　男乘客拍到「一堆小強在爬」噁心片瘋傳

大谷翔平終於結婚！高中曾繪超狂「人生藍圖」　28歲就要生第一胎

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

拆台幻術師大仙遭灌爆！　扶輪社決議 「2社員退出」

黃嘉千控訴被家暴：以為是我的錯！　曝從沒阻止夏克立「跟家人見面」

三重傾斜大樓注水「扶正」！屋主當建商蓋「起家厝」：負責到底

過年美髮店太忙無法休息　老闆幫員工餵食＋小便XD

0自備購屋再進化！　「台積電工程師限定」高雄新案直球對決

意外懷3寶想送養！人妻嘆「同甘共苦攏係假」：千萬別嫁窮老公

慎入！女遭毒蟲男友從23樓推下　慘死前恐怖驚叫聲曝光

大谷翔平護妻暖舉！英、日文聲明曝「些微差異」：她對我而言很特別

赴韓旅遊要帶牙刷了！　南韓宣布3月底飯店禁供一次性盥洗用品

大谷去年就想婚了！罕吐「有結婚、生小孩計劃」：想安穩生活

大谷結婚早有跡象！IG「這張照片」洩非單身　網：媒體竟沒拍到

大谷結婚！才剛當選「最佳男友」　打敗一票偶像男星

大谷戀情「太會藏」！網讚嘆：女方是忍者？　貼文1小時破160萬讚

蟑螂大軍入侵廉航飛機　男乘客拍到「一堆小強在爬」噁心片瘋傳

大谷翔平終於結婚！高中曾繪超狂「人生藍圖」　28歲就要生第一胎

《浪姐5》即將開錄！KARA、前AKB王牌都參加　楊謹華樂曬出發照

陳冠宇集滿亞洲6顆蛋生涯無憾　相隔3年對決巨人軍回憶滿滿

雲林擬於虎尾高鐵特區增設派出所　提升治安、交通、為民服務

桃市路口事故率下降27%　PTT網友讚「科技市長太神啦！」

佘詩曼親切拿筆幫簽名…保鑣衝上來喝斥！粉絲看傻：都把她嚇到了

意外懷3寶想送養！人妻嘆「同甘共苦攏係假」：千萬別嫁窮老公

慎入！女遭毒蟲男友從23樓推下　慘死前恐怖驚叫聲曝光

國巨股利政策倍增　擬配發20元股息、2元股票股利

Buffet第2位享38折！凱撒5家飯店推女神月優惠　中式點心只賣38元

揪「599吃到飽」被朋友嫌是吃粗飽！一票曝原因：平常不會考慮

一包不到11元 東森幣折後最低897元

國際熱門新聞

快訊／大谷翔平宣布結婚

全球最佳醫院排行　台灣「這間」擠下台大

大谷翔平新娘是誰？網扒出她是唯一理想型

大谷翔平爸媽開出兒媳條件　2職業直接出局

大谷結婚早有跡象！IG這張照片洩非單身

大谷翔平結婚　網炸裂「震驚了整個地球」

醫院值班拍影片　3女護士手術室跳舞被開除

82歲麥康諾哽咽請辭　任參院共和黨領袖17年

泰坦號內爆「神祕敲擊聲」首度曝光

解鎖空姐特殊姿勢！她曝機組員「坐雙手上」

大谷翔平超狂「人生藍圖」　28歲拚第一胎

涉案泰女現身喊冤！曝槍殺前「少爺」最後對話

中資飯店嫌看不到富士山！竟率員工砍鄰居樹木

大谷戀情「太會藏」　網笑：女方是忍者？

更多熱門

相關新聞

大谷才剛當選最佳男友　打敗一票偶像男星

大谷才剛當選最佳男友　打敗一票偶像男星

美國職棒大聯盟道奇隊日籍投手大谷翔平29日公布結婚喜訊，全世界球迷驚喜獻上祝福。其實早在今年2月的情人節，大谷才當選日本女性「最希望當男友的名人」第一名，打敗一票偶像男星，也是首度由運動選手奪冠。

大谷戀情「太會藏」　網笑：女方是忍者？

大谷戀情「太會藏」　網笑：女方是忍者？

大谷翔平超狂「人生藍圖」　28歲拚第一胎

大谷翔平超狂「人生藍圖」　28歲拚第一胎

大谷的老婆是誰？曾說想要清純普通的人

大谷的老婆是誰？曾說想要清純普通的人

大谷翔平愛妻是誰？父母曾曝擇偶條件

大谷翔平愛妻是誰？父母曾曝擇偶條件

關鍵字：

日本日韓要聞大谷翔平大谷翔平結婚蘆田愛菜影音

讀者迴響

熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

台灣女網紅震撼進軍日本AV！官網被灌爆

快訊／大谷翔平宣布結婚

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

《黑暗榮耀》變態老師新婚1年GG　公司尷尬認：離婚了

獨／李緻認了分手《戲說》一哥陳麒凱：觀念差太多

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

霍建華現身機場「要拍現在拍，別跟著我」

搶票啦！IU首攻小巨蛋「5種票價、搶票日出爐」　主辦：全場實名制

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

台AV女優田井虹「超狂背景起底」

快訊／53萬股民嗨翻！00919再配0.61元創新高　殖利率破10%　

全球最佳醫院排行　台灣「這間」擠下台大

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

4年ㄧ次229！　4生肖「逢9大發」財神到

更多

最夯影音

更多
魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏
剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面