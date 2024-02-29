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社會 社會焦點 保障人權

老公隨身碟驚見小三性愛片！教保員妻怒離婚　再獲4千萬財產

▲16歲兒帶媳婦回家，公公與妻離婚搞大她肚子。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲嘉義一名人妻和經營幼兒園的丈夫離婚，獲得婚後財產差額4千萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義一名43歲人妻婚後在婆家經營的幼兒園工作，薪水都交由丈夫管理，卻發現丈夫在外面偷交女朋友，還在存放幼兒園教材的隨身碟裡，儲存他與小三的性愛影片、照片，讓人妻怒上法院訴離。嘉義地院審理後，判准兩人離婚，人夫除因侵害配偶權要賠30萬元外，還要給妻子兩人財產差額的一半共4千萬元。

妻子表示，她和丈夫結婚18年，育有3名子女。婚後她在夫家經營的幼兒園擔任教保員，又無償擔任補習班班主任，和丈夫、婆婆一起工作，不論是薪水、存簿、提款卡都由丈夫管理，幾乎沒有自己的存款。

妻子認為，她長年為家庭奉獻，和丈夫感情融洽，不料有天她因工作使用丈夫的隨身碟，竟發現裡面除了幼兒園教材文檔資料外，還有丈夫和一名陌生女子的性愛照片和影片，檔案時間從2021年11月到去年2月12日為止，才發現丈夫長期背叛自己。

妻子指出，丈夫發現她上法院提告後，為了避免敗訴，不僅以Google定位追蹤她行蹤，還到她娘家盯哨、守候，更傳訊、打電話騷擾她和她媽媽，對她造成精神痛苦，讓她覺得婚姻維持不下去，訴請離婚，並請求丈夫給付夫妻剩餘財產差額4千萬元、1百萬元贍養費，以及侵害配偶權的1百萬賠償金。

全案審理時，人夫表示妻子在2021年投資比特幣40多萬無法領回，他因此生氣向妻子表示「要交一個女朋友」，妻子思考後也同意。而且他對交女友也很後悔，他對女友並無真感情，只想回歸家庭，不希望離婚。

人夫又說，妻子可以隨時拿家中現金、刷卡支付開銷，並從他的帳戶扣款，如果妻子沒錢可用，怎麼還能到美國旅遊、贊助和借錢給娘家親屬。另外他和妻子都是受薪員工，老闆是他母親，他的財產多是家人贈與，妻子在財產增加上並無貢獻。

法官檢視相關證據，認為人夫曾對妻子說「因為原本要跟妳說，我找到一個女朋友了，但是再問妳的時候，妳都說不行不可以」，讓妻子生氣表示「我都說不可以了你還繼續？這樣沒錯？」，可見妻子並無同意丈夫和別人發生性行為，依民法判准兩人離婚，而妻子婚後剩餘財產為79萬，丈夫為8773萬，丈夫應給妻子財產差額半數共4千萬元。另丈夫侵害配偶權，要再賠30萬，贍養費因人妻離婚後生活無虞則免給。可上訴。

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