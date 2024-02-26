獨／理科太太控他盜用100萬　前夫：銀行已將款項退回她帳戶

▲「理科太太」陳映彤（右）指出遭John盜用100萬，John指出該筆資金銀行已經退回她的帳戶。（圖／翻攝自理科先生、理科太太Instagram）

記者劉人豪／綜合報導

「理科太太」陳映彤因和吳姓前夫John，因為夫妻剩餘財產分配等問題打官司時，未經同意使用前夫的病史等隱私資料，被檢方依《個人資料保護法》起訴，理科太太26日出庭時批，「John演戲裝可憐、裝好人」，離婚一年多卻還盜用她的錢，金額多達100萬元。對此，John表示，前妻稱的資金，銀行已經退回她的帳戶，「她實際上並沒有失去任何金錢。」

理科太太表示，她與John離婚一年多，對方卻還一直盜用她的錢，盜用她美國帳戶支票，「我看過他演戲、裝可憐、裝好人」，繳水電瓦斯費就算了，但直到她發現少了3萬多美金，才驚覺對方提前付了2期的房屋稅，「反正我就決定，唉，還是告他。」

John則表示，這些事情本應在法庭上私下解決，卻不得不公開談論此事，並表示在婚姻存續期間，在前妻的強烈要求下，他辭去了在美國的工作，幫助前妻打理YouTube事業；隨後賣掉了婚前買的房子來支付新房費用；不僅用來支付新房子的所有款項，還幫支付前妻婚前擁有的第二套房子相關費用。

John指出，他本來以為前妻會把YouTube賺來的錢都存起來，用來幫助撫養小孩和支付教育費，但前妻卻用這些錢開公司，或聘請5、6名律師來打離婚官司。John說明，至於前妻的指控，有疑問的資金，銀行已經退款回到她的帳戶，前妻實際上並沒有失去任何金錢，他是用不同的帳戶繳費的。