小學男師約開砲「100下以內」　小三羞喊抽筋...正宮看畫面崩潰

▲屏東一名小學女老師發現丈夫出軌，將丈夫和小三告上法院。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東一對夫妻都在小學當老師，正宮卻發現丈夫出軌小三，還錄到兩人討論性愛過程，小三嬌嗔說「昨又吃香蕉又抽筋了，因為吃香蕉的關係啦」，以及人夫約小三「大概1點開砲，不要搞太久，100下以內就可以了」等對話，怒告兩人求償100萬。屏東地院審理，判兩人侵害配偶權，要連帶賠償50萬元。可上訴。

正宮表示，前年3月有朋友向她提醒，說她丈夫經常在卡拉OK店和一名陌生女子互動親密，看起來像是情侶。她質問丈夫後，丈夫坦承和小三交往並發生性關係，還向她提出離婚，後來離婚條件談不攏，又矢口否認偷吃。

正宮說，她名下有塊農地，她在農地上的貨櫃屋門外架設監視器、錄音筆，竟錄到丈夫帶小三來過夜激戰，還有兩人在屋外擁抱熱吻、愛撫的畫面，讓她看了大受打擊，提告向兩人連帶求償100萬元。

全案審理時，人夫和小三否認交往，且人夫表示他和正宮感情早出現問題，早在10年前他就提出離婚，因正宮要求他離婚需付5百萬才未達成共識，之後兩人屢屢爆發激烈衝突，早無感情基礎。

法官檢視錄音對話，包含人夫向小三說「妳不做可以，做就要讓我X出來」、「昨天搞兩砲，累，不是嗎？」，小三也嬌嗔回應「我昨天晚上又抽筋了，太厲害了，昨又吃香蕉又抽筋了，因為吃香蕉的關係啦」。

另外人夫還說「邊摸邊睡」、「X了我X妳的臉上可以吧……睡飽了才玩妳哈，睡飽了才好玩啊，才有汁跑出來啊，大概1點開砲，不要搞太久，100下以內就可以了」，小三也認同「100就不錯了」，以及人夫抱怨「……我跟妳做得很盡興，妳不誇讚我，我有點掃興妳知道嗎？」等語。

法官認為，人夫和小三確實同眠共枕、發生性行為，審酌正宮和人夫都是小學老師、小三從事廚工等經濟情況，判人夫和小三要連帶賠償50萬元。可上訴。