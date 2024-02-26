理科太太遭控洩前夫醫療個資！今首開庭　她喊：我沒有要認罪　

記者黃哲民／台北報導

「理科太太」陳映彤2021年和台裔美籍吳姓前夫John結束5年婚姻，雙方仍因夫妻剩餘財產分配等問題在打官司，吳男另指控陳女取得他病史隱私，竟用於訴訟主張對他不利事項，陳女被起訴涉犯《個人資料保護法》違法利用他人特種個人資料罪嫌，台北地院今（26日）首度開庭，陳女現身表示，「我沒有要認罪」，她強調她是在律師協助下公開前夫的病情，「我相信律師不會讓我做違法的事情」。

▲「理科太太」陳映彤（右）被控擅自使用吳姓前夫「理科先生」（左）的個資，在訴訟中主張對方不利事項，被起訴涉犯《個人資料保護法》。（圖／翻攝自理科先生、理科太太Instagram）

現年36歲的陳映彤是2018年竄起的知識型網紅，擁有美國生物醫學工程碩士學位，開設Youtube頻道「理科太太」以簡單易懂方式介紹科普知識，短短8個月就創下100萬人訂閱的成績，她在影片中冷靜說話「面癱」模樣，加上每部影片開場白「嗨！大家今天過得好嗎？」更是她令人印象深刻的招牌。

吳男是具有博士學歷的藥劑師，和陳女離婚前，不時出現在「理科太太」影片中、被稱為「理科先生」。2019年間，陳女為了陪伴吳男養病而停更頻道2年，但恩愛融洽形象在2021年12月仍然破滅、雙方向台北地院訴請離婚，經法官調解結束5年婚姻。

▲理科太太經台北地院法官調解，2021年底結束與前夫「理科先生」的5年婚姻 。（圖／記者黃哲民攝）

陳女當時受訪承認離婚「會感傷」，但她跟吳男「永遠都會是一個的家人，只是用不同方式」，且會「試圖以最大的努力，給『家人』完整的愛」。

不過陳女和吳男因夫妻剩餘財產分配等問題有歧見，持續在北院訴訟與調解。旅居美國的吳男發現陳女2022年8月向法院主張他因病無法照顧家人，所提出的證據赫然是1張寫有他病史和用藥資料隱私的紙條，經查，這是台灣1位諮商心理師託陳女轉交吳男，用意是方便吳男在台灣尋找相關醫師。

吳男告陳女未經他同意、擅自使用他的個資並在訴訟中對他做不利主張。檢方傳訊寫這張紙條的諮商心理師，確認從未同意陳女將吳男這些隱私資料用於打官司。

▲「理科太太」陳映彤離婚後繼續經營同名Youtube頻道，曾因推銷諮商課程引發爭議。（圖／翻攝自Facebook／理科太太 Li Ke Tai Tai）

檢方認為除非有法定事由，否則不得任意蒐集、處理或利用個人醫療隱私，即使可運用，也須尊重當事人權益，不得逾越正當合理範圍，陳女受託轉交吳男醫療資訊，卻未經吳男同意就用於訴訟，且無法定事由等例外狀況，已造成吳男訴訟利益受損，起訴陳女涉犯《個資法》違法利用他人特種個人資料罪嫌。

理科夫妻的訴訟戰火也波及旁人，陳映彤的1名閨蜜2022年不滿吳男po文指責陳女，憤而留言嗆吳男「並不是每個人都要接受你長期的精神暴力和不斷負面情緒扭曲事實」等語，但因提及吳男曾做過的手術項目，經吳男提告侵犯隱私權求償，閨蜜一審被判賠精神慰撫10萬元，上訴高院二審審理中。