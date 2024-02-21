美女發言人徐千晴批鄭運鵬「詐騙集團」　逆轉判賠15萬

▲新竹市政府前發言人徐千晴，二審逆轉須賠償鄭運鵬15萬元。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹市府前發言人徐千晴，去年5月間在臉書粉專上，po文譏諷民進黨立委鄭運鵬服務處徵才廣告不揭露資訊「猶如詐騙集團」，鄭運鵬求償60萬元，並要求在臉書上刊登道歉啟事，但一審駁回。鄭運鵬上訴二審後，高院21日逆轉改判徐千晴須賠償15萬元。可上訴。

徐千晴曾當過演員與模特兒，原本擔任民眾黨媒體接待工作。前年縣市長選舉期間，成為當時新竹市長候選人高虹安的競選總部發言人，被網友稱為「最美發言人」。高虹安當選後徐女並未進入新竹市府，而是擔任黨主席柯文哲的發言人，但後來徐千晴在去年6月1日到市府擔任發言人。

本案發生在徐女到新竹市府任職發言人前，去年5月3日間，徐女在自己的臉書粉專上公開發表：「反觀鄭委員的徵才廣告，聯絡人、電話、地址、員工人數都不透露，猶如詐騙集團讓人卻步」，並張貼人力銀行網站查詢「立法委員鄭運鵬桃園服務中心」結果之頁面截圖。鄭運鵬否認當時有徵人需要，並認為徐女的言論侵害其名譽權，因此提出民事訴訟，求償60萬元，並要求在臉書粉專上以置頂貼文方式，連續刊登判決要旨1個月，且不得限制閱覽權限。

法院審理時，徐女拒絕賠償，主張自己乃是回應鄭運鵬先前在臉書上PO出的「民眾黨用基本工資招聘黨部秘書，驗證柯文哲主席說用香蕉只能請猴子的理論」，鄭運鵬當時還張貼民眾黨招聘秘書之人力銀行頁面截圖。徐女主張，這是針對可受公評之事的合理評論，並無侵害名譽權之虞。一審法院採信，駁回鄭運鵬的請求，徐女免賠。

鄭運鵬上訴二審，高等法院審理後，卻出現不同認定。高院改認定徐女的發言確實侵害鄭運鵬名譽，經過審酌後，改判決徐女須賠償15萬元。至於臉書刊登判決要旨一個月的部分，高院認為判決之後司法院網頁就會將判決書上網公開，沒必要特別在臉書上刊登，這部分並未判准。