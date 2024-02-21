快訊／前美女發言人誣指他「詐騙集團」判賠15萬　鄭運鵬回應了

▲新竹市政府前發言人徐千晴。（圖／記者黃哲民攝）



記者杜冠霖／台北報導

新竹市府前發言人徐千晴，去年譏諷民進黨立委鄭運鵬服務處徵才廣告不揭露資訊「猶如詐騙集團」，鄭運鵬求償60萬元，並要求在臉書上刊登道歉啟事，但一審駁回。鄭運鵬上訴二審後，高院21日逆轉改判徐千晴須賠償15萬元。可上訴。對此，鄭運鵬今表示，新竹市政府的徐千晴小姐連基本查證都不做，當然非言論自由保障範圍。

徐千晴去年在臉書發文聲稱：「反觀鄭委員的徵才廣告，聯絡人、電話、地址、員工人數都不透露，猶如詐騙集團讓人卻步」，並張貼人力銀行網站查詢「立法委員鄭運鵬桃園服務中心」結果之頁面截圖。鄭運鵬否認當時有徵人需要，並認為徐女的言論侵害其名譽權，因此提出民事訴訟，求償60萬元，並要求在臉書粉專上以置頂貼文方式，連續刊登判決要旨1個月，且不得限制閱覽權限。

法院審理時，徐女拒絕賠償，主張自己乃是回應鄭運鵬先前在臉書上PO出的「民眾黨用基本工資招聘黨部秘書，驗證柯文哲主席說用香蕉只能請猴子的理論」，鄭運鵬當時還張貼民眾黨招聘秘書之人力銀行頁面截圖。徐女主張，這是針對可受公評之事的合理評論，並無侵害名譽權之虞。一審法院採信，駁回鄭運鵬的請求，徐女免賠。

鄭運鵬上訴二審，高等法院審理後，卻出現不同認定。高院改認定徐女的發言確實侵害鄭運鵬名譽，經過審酌後，改判決徐女須賠償15萬元。至於臉書刊登判決要旨一個月的部分，高院認為判決之後司法院網頁就會將判決書上網公開，沒必要特別在臉書上刊登，這部分並未判准。

對於判決，鄭運鵬表示，高院認為民眾黨、新竹市政府的徐千晴小姐連基本查證都不做，當然非言論自由保障範圍。

而一審法官曾稱徐是對可受公評之事發表評論，還指願所有因他人言論所苦者「離苦得樂」，對此，鄭運鵬也反問，「換我請教一審法官：你的離苦得樂判決在法律上做了什麼？你的離譜，受害者能得樂嗎？」