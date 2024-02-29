正妹229出國！一到日本「機場爆驚喜」　萬人朝聖：生日快樂

▲原PO入境日本時，被祝生日快樂。（示意圖／非新聞當事人／桃機提供）



網搜小組／劉維榛報導

「終於～4年其實很久餒！」一名短髮正妹選在今（29日）出發去日本，驚奇的是，她一入境當地就被機場人員祝福生日快樂，等了4年盼到這一天，讓原PO感動尋找天選之人，「你周遭有沒有229生日的朋友呢？」引來破萬名網友朝聖，「發現229生日都是美女耶」、「同年壽星！然後也是在國外旅遊」。

一名女網友在臉書《爆廢公社》表示，今天上午入境日本時，機場人員一看她護照時，當場祝福生日快樂，讓原PO感到驚訝又貼心。

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可見原PO秀出護照，生日就是4年才會出現一次的「2月29日」。原PO也好奇尋找今天生日的壽星們，「終於～4年其實很久餒，你周遭有沒有229生日的朋友呢？今天229各大餐廳跟樂園給壽星很多優惠噢！」

文章引來萬人朝聖，紛紛激喊「生日快樂耶，生在這天，真的天選之人」、「生日快樂，記得買4個蛋糕慶生」、「改用農曆生日，年年照過不誤，生日快樂平安」、「生日快樂，恭喜多了4歲」、「發現229生日都是美女耶！生日快樂」、「生日快樂，大頭照很像Ella」。

也有壽星簽到笑回，「有～妳好～同年同月同日生的朋友」、「生日快樂唷！我表弟也是今天生日」、「同年壽星！然後也是在國外旅遊」、「我女兒也迎來人生第一次生日，直接到了4歲」、「生日快樂，我也是今天！真巧」。

▲至2024年9月30日，到日本BIC CAMERA，出示優惠碼券能享有指定優惠，旅客可以先存在手機裡，結帳時出示即可。該優惠券限免稅結帳時使用，請務必注意相關規定。（圖／BIC CAMERA提供）

▲至2024年3月31日止，購買SALONIA指定美容家電商品，亦可使用此張優惠券，也可與免稅優惠券一起使用。（圖／Bic Camera提供）